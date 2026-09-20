Relojes, arte y equipos deportivos: así es como Goldman Sachs enseña a jóvenes millonarios a invertir

Administrar el patrimonio familiar va mucho más allá de comprar acciones, sobre todo cuando se trata de fortunas de millones de dólares. Por ello, Goldman Sachs reunió en Nueva York a unos 50 jóvenes herederos de entre 18 y 23 años para enseñarles a evaluar distintas clases de activos, desde carteras diversificadas hasta arte, relojes de lujo y equipos deportivos.

El programa, llamado ‘NextGS Investment Intensive’, se realizó durante dos semanas en julio y abordó también mercados privados, bienes raíces, criptomonedas, fondos de cobertura y lectura de noticias económicas. Las fortunas familiares de los participantes iban de $10 millones a más de $1,000 millones, según el New York Post.

El entrenamiento podría ser parte de una estrategia de Goldman Sachs para estrechar relaciones con una nueva generación de clientes de grandes patrimonios. Su división de Private Wealth Management maneja cuentas que pueden superar los $90 millones en promedio, aunque esa cifra no corresponde al patrimonio individual de cada uno de los jóvenes invitados.

Además, las lecciones que enseña este programa también pueden servir a inversionistas con patrimonios mucho menores: antes de apostar por un activo alternativo, conviene revisar su liquidez, comisiones, concentración, autenticidad y riesgo de pérdida.

Un curso para fortunas incluso mayores a los $1,000 millones

El curso intensivo, realizado por tercer año, reunió a jóvenes vinculados con familias atendidas por la división de gestión patrimonial privada de Goldman. La agenda combinó renta fija, construcción de carteras, fondos de cobertura y mercados privados con sesiones sobre joyería, bolsos, infraestructura y propiedades.

Especialistas de Christie’s impartieron una sesión sobre relojes, joyas y bolsos, mientras otras clases abordaron arte, objetos coleccionables y participación en equipos deportivos. Goldman no dio detalles sobre el costo, el proceso de solicitud, la tasa de aceptación ni la lista completa de asistentes.

La discreción forma parte del producto.

Leer noticias antes de mover dinero

El programa comenzó con fundamentos financieros: presupuesto, puntaje crediticio y lectura de noticias económicas. Los participantes dedicaron casi una hora a analizar artículos de The Wall Street Journal e identificar información que les dé pistas sobre el comportamiento de los mercados, además de visitar los pisos de operaciones de Goldman.

Ese detalle reduce el brillo del relato, pero aumenta su relevancia. Antes de comprar un reloj costoso o entrar en un fondo privado, los herederos debían aprender a distinguir un dato económico de una opinión y a entender cómo una noticia puede alterar el precio de un activo.

Arte y relojes no garantizan ganancias

El interés por objetos de lujo coincide con un mercado desigual. El índice de inversiones de lujo de Knight Frank cerró 2025 con una baja de 0.4%; el arte impresionista avanzó hasta 13.6%, mientras el whisky retrocedió 10.9%. Las cifras muestran que agrupar todos los objetos coleccionables como una sola inversión puede ocultar diferencias importantes.

Esto significa que un reloj o una obra de arte no producen intereses por sí mismos. Su resultado depende de la rareza, procedencia, estado, costos de conservación, seguros, comisiones y demanda futura; además, vender rápidamente puede obligar al propietario a aceptar un precio menor.

La transferencia explica la urgencia

El curso cobra mayor relevancia en este momento, cuando Estados Unidos atraviesa una transferencia patrimonial sin precedentes. Cerulli Associates proyecta que $124 billones cambiarán de manos hasta 2048: $105 billones irían a herederos y $18 billones a organizaciones benéficas. Más de la mitad del total provendría del 2% de los hogares con patrimonio alto o ultraalto.

“Eventualmente, la mayor parte de la riqueza propiedad de las generaciones mayores en Estados Unidos será donada o transferida a herederos de la generación X o milénicos”, afirmó Chayce Horton, analista sénior de Cerulli. El experto añadió que las firmas capaces de relacionarse con esos inversionistas jóvenes estarán mejor posicionadas para administrar sus herencias.

Goldman busca formar criterio

La educación no se limitó a productos financieros. Los asistentes dedicaron una jornada de ocho horas a la formación de habilidades como comunicación, liderazgo y presencia ejecutiva con Bill Hoogterp, director ejecutivo de LifeHikes, mediante entrevistas simuladas y ejercicios grupales.

Carra Cote-Ackah, responsable de Participación Filantrópica y Planificación de Legado de Goldman Sachs Family Office, explicó que la firma dedica más atención a la sucesión y promueve “participación, transparencia y comunicación con las generaciones emergentes”. También sostuvo: “El legado no es solo lo que se deja atrás, sino lo que se construye juntos”, en traducción al español.

Brittany Boals Moeller, socia de Goldman y responsable regional de gestión patrimonial privada en San Francisco, señaló a Yahoo Finance que la creación de riqueza está ocurriendo con enorme rapidez y escala. “Necesitan acceso a asesoría inteligente y muy rápida”, afirmó sobre fundadores, ejecutivos, desarrolladores e inversionistas que enfrentan decisiones capaces de cambiar sus vidas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el programa NextGS Investment Intensive de Goldman Sachs

¿Qué es el NextGS Investment Intensive?

Es un programa de Goldman Sachs para jóvenes vinculados principalmente con familias de su división de gestión patrimonial privada y en 2026 invitó a unos 50 jóvenes de entre 18 y 23 años.

¿Cuánto dinero tenían las familias participantes?

Según el New York Post, manejaban un promedio superior a $90 millones en activos, con patrimonios que iban de $10 millones a más de $1,000 millones.

¿Goldman Sachs enseñó a comprar relojes y arte?

El programa incluyó sesiones sobre relojes, joyería, bolsos, arte y objetos coleccionables. También cubrió carteras diversificadas, crédito, bienes raíces, mercados privados, criptomonedas e IA.

¿Cualquier persona puede solicitar un lugar?

Goldman no publicó el proceso de admisión, el costo ni la tasa de aceptación. Por ello, no hay información verificable que permita presentarlo como un curso abierto al público.

¿Invertir en artículos de lujo garantiza ganancias?

No. Su valor puede subir o bajar y la venta puede tomar tiempo. Goldman advierte que las inversiones alternativas conllevan riesgos importantes y que su liquidez puede ser limitada.

Conclusión

El valor estratégico del curso no está en enseñar a comprar un reloj, sino en preparar a quienes pronto podrían decidir el destino de fortunas familiares completas. Con $124 billones que cambiarán de generación hasta 2048, bancos, administradores y firmas de inversión competirán por formar y retener a la siguiente generación de clientes.

La prueba llegará cuando esos jóvenes deban elegir entre conservar, diversificar o arriesgar el patrimonio recibido. Un objeto exclusivo puede transmitir estatus; proteger una fortuna durante décadas exigirá criterio, controles y la capacidad de reconocer cuándo una inversión atractiva no es una buena inversión.

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