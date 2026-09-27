Millonario propone adelantar las herencias a los hijos antes de los 35 años, cuando más necesitan recursos

La entrega anticipada de una herencia entre los 26 y 35 años puede permitir que los beneficiarios aprovechen el dinero durante una etapa de mayores necesidades financieras, en lugar de recibirlo cuando sus principales gastos ya quedaron cubiertos.

Este es el planteamiento del empresario y autor Bill Perkins, quien sostiene que los padres deben calcular cuánto patrimonio necesitan conservar para su retiro, atención médica y otros gastos futuros antes de transferir el excedente a sus hijos.

Sin embargo, un mal cálculo o un imprevisto los expone a quedarse sin recursos para cubrir gastos médicos, cuidados prolongados o una jubilación más larga de lo previsto.

Antes de entregar una herencia anticipada, conviene separar un fondo de emergencia, proyectar los gastos de retiro y consultar las consecuencias fiscales. Una donación superior a la exclusión anual no siempre genera impuestos inmediatos, pero puede requerir un informe ante el Servicio de Impuestos Internos.

El dinero puede llegar demasiado tarde

Perkins, autor de ‘Die With Zero’, cuestiona el modelo tradicional de acumular patrimonio durante toda la vida y entregarlo después de morir. Su argumento es que el valor de una herencia no depende únicamente de la cantidad, sino del momento en que el beneficiario puede utilizarla.

“El mejor momento para entregar dinero es cuando tendrá el mayor impacto”, sostiene Perkins y establece que el mejor periodo es aproximadamente entre los 26 y 35 años de los herederos, cuando suelen concretar la compra de una primera vivienda, la formación de una familia y el crecimiento profesional.

Décadas después, los herederos podrían tener ingresos, ahorros y una vivienda propia. “Dar el dinero cuando uno muere suele significar entregarlo demasiado tarde”, alertó el autor.

Adelantar la herencia puede reducir deudas

Una transferencia anticipada puede disminuir la cantidad que un joven necesita de un crédito. Si el dinero aumenta el pago inicial de una casa, por ejemplo, puede reducir el saldo hipotecario, los intereses futuros o la necesidad de contratar un seguro hipotecario privado.

El mismo principio puede aplicarse a préstamos estudiantiles, cuidado infantil, gastos médicos o la apertura de un negocio. Sin embargo, una herencia en vida no debe comprometer la estabilidad de los padres.

Una persona que todavía paga su hipoteca, tiene pocos ahorros para su jubilación o no ha previsto gastos de atención médica podría debilitar sus finanzas. Además, el dinero transferido deja de estar disponible para producir rendimientos o cubrir emergencias.

El límite de $19,000 no impide regalar más

En 2026, una persona puede entregar $19,000 por beneficiario mediante la exclusión anual federal. Una pareja casada podría transferir conjuntamente $38,000 a un hijo si cada cónyuge realiza su propia donación.

Superar ese límite no significa necesariamente que el donante pagará impuestos de inmediato. El excedente generalmente reduce la exclusión federal vitalicia, fijada en $15 millones por persona en 2026, pero puede obligar a presentar el formulario 709.

El IRS advierte que “el donante es generalmente responsable de pagar el impuesto sobre las donaciones”. El beneficiario normalmente no declara el regalo como ingreso federal, aunque ambas partes deben conservar documentos comprobatorios sobre el monto, la fecha y el origen del dinero.

Regalar propiedades puede salir más caro

Entregar efectivo suele ser más sencillo que donar acciones, viviendas u otros activos que aumentaron de valor. En una donación, el beneficiario generalmente recibe el costo fiscal original del donante y podría enfrentar una ganancia de capital mayor cuando venda el bien.

En cambio, una propiedad recibida como herencia puede obtener un ajuste de su base fiscal al valor de mercado vigente al fallecimiento. Por ello, donar una casa o una inversión en vida puede ocasionar una factura fiscal superior a la que existiría si ese mismo activo se recibiera como herencia.

También debe considerarse Medicaid. Algunas transferencias realizadas durante los cinco años anteriores a una solicitud de cobertura para cuidados institucionales pueden generar un periodo de inelegibilidad, especialmente entre adultos mayores que necesitarán atención prolongada.

Cómo adelantar una herencia con protección

La familia debe distinguir entre la cantidad que desea compartir y la que realmente puede entregar sin comprometer su seguridad financiera. La decisión debe considerar costos de vivienda, inflación, seguros, atención médica y una expectativa de vida prolongada. Posteriormente debe:

Calcular primero los gastos de jubilación y cuidados futuros

Mantener un fondo suficiente para emergencias

Definir por escrito si el dinero será un regalo o préstamo familiar

Documentar la fecha, el monto y el beneficiario

Presentar el formulario 709 cuando corresponda

Consultar a un asesor fiscal antes de transferir propiedades o inversiones

Revisar las posibles consecuencias para Medicaid

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre adelantar herencias

¿Cuánto puede regalarse sin reportarlo al IRS en 2026?

La exclusión anual es de $19,000 por beneficiario. Una cantidad mayor puede requerir el formulario 709, aunque no necesariamente provoca un impuesto inmediato.

¿El hijo paga impuestos por recibir una donación?

Generalmente no paga impuesto federal sobre la renta al recibirla. Sin embargo, podría enfrentar impuestos posteriores si vende una propiedad o inversión donada que aumentó de valor.

¿Cuál es la mejor edad para entregar una herencia?

Perkins propone hacerlo entre los 26 y 35 años, pero no existe una edad universal. La decisión depende de la madurez del beneficiario y de la estabilidad económica de los padres.

¿Conviene regalar una casa o dejarla como herencia?

Depende del costo fiscal original, la plusvalía y el plan patrimonial. Una transferencia en vida puede generar una ganancia gravable mayor cuando el beneficiario venda la propiedad.

¿Una donación puede afectar Medicaid?

Sí. Algunas transferencias efectuadas dentro del periodo de revisión de cinco años pueden retrasar la cobertura de cuidados institucionales.

Conclusión

Adelantar una herencia puede abrir la puerta a una vivienda, educación o alivio financiero inmediato, pero solo funciona si los padres conservan recursos suficientes para su vejez. Sin embargo, hay que tener un cálculo muy específico si posteriormente necesitan endeudarse o depender económicamente de sus hijos.

La estrategia más prudente consiste en transferir una cantidad sostenible, documentarla y revisar sus efectos fiscales. Para muchas familias, el verdadero valor de una herencia no estará solamente en cuánto se entrega, sino en hacerlo cuando todavía puede cambiar una vida.

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