Heredar una casa puede ahorrarte miles de dólares en impuestos: así funciona la regla fiscal que te beneficia

Cuando una persona hereda una casa, la base fiscal de la propiedad puede ajustarse a su valor de mercado al momento del fallecimiento del propietario original mediante el llamado stepped-up basis.

Por ejemplo, una vivienda comprada por $80,000 y valorada en $450,000 al momento de la herencia tendría como nueva base fiscal esos $450,000, en lugar del precio original. Si el heredero la vende inmediatamente por ese mismo valor, la ganancia de capital sujeta a impuestos podría ser mínima o incluso inexistente.

La diferencia puede ser considerable frente a mantener la base fiscal original: en este ejemplo, la plusvalía acumulada sería de $370,000. Por eso, conocer la base fiscal de una vivienda heredada antes de venderla puede evitar una factura tributaria innecesariamente alta.

El truco fiscal que borra décadas de ganancia

De acuerdo con la Sección 1014 del Código de Rentas Internas, cuando una persona hereda una propiedad, su base de costo se ajusta, por regla general, al valor justo de mercado de la vivienda en la fecha de fallecimiento del propietario. Esto significa que toda la plusvalía acumulada durante los años, o incluso décadas, en que el fallecido fue dueño de la casa queda excluida de forma permanente del ingreso gravable del heredero.

“Es como si el activo se hubiera comprado al precio que el heredero recibió, y no se debe ningún impuesto sobre las ganancias no realizadas anteriores”, explica la firma financiera Fidelity en su guía sobre este beneficio fiscal. En la práctica, si el heredero vende la casa poco después de recibirla, el precio de venta suele ser casi idéntico a la nueva base de costo, lo que produce una ganancia mínima o nula.

Lo que cambia cuando vendes de inmediato o esperas

Hay otra ventaja: no necesitas conservar durante años una casa heredada para que la venta reciba el tratamiento fiscal de largo plazo. Incluso si la vendes un mes después de recibirla, la ganancia puede tributar bajo las tasas de largo plazo. Si la propiedad fue rentada y tuvo depreciación, sin embargo, pueden aplicarse cálculos adicionales.

Para 2026, un heredero soltero paga 0% de impuesto sobre ganancias si su ingreso gravable no supera los $49,450, y 15% si se ubica entre $49,451 y $545,500. Para parejas casadas que declaran juntas, el umbral del 0% sube a $98,900.

El paso que muchas familias desconocen al momento de heredar

Aunque el beneficio fiscal es automático bajo la ley federal, es indispensable cumplir con un requisito esencial: obtener una tasación formal de la propiedad hecha cerca de la fecha de fallecimiento. Sin ese avalúo, el IRS puede cuestionar la base de costo declarada y el heredero corre el riesgo de perder parte del beneficio si no puede probar el valor de la vivienda en ese momento.

La fecha alternativa de valoración puede aplicarse seis meses después del fallecimiento en ciertos casos.

En términos prácticos, cualquier familia que reciba una propiedad heredada debe ordenar esa tasación cuanto antes, incluso si no piensa vender la casa de inmediato. Si se pospone este paso, puede complicar la defensa del valor declarado ante una eventual auditoría.

Si decides vivir en la casa, hay un beneficio adicional

Las personas que decidan mudarse a la vivienda heredada y convertirla en su residencia principal pueden acceder a una exclusión adicional del IRS de hasta $250,000 en ganancias para declarantes solteros, o $500,000 para parejas casadas que presenten una declaración conjunta, siempre que cumplan con la regla de residencia y propiedad durante al menos dos de los cinco años previos a la venta.

Conceptos clave al momento de recibir un inmueble en herencia:

El costo base de la casa heredada es el valor de mercado el día de la muerte del dueño original, no lo que pagó originalmente

La ganancia se calcula como precio de venta menos esa nueva base de costo

Vender de inmediato tras heredar suele generar ganancia cero o mínima

Las cuentas bancarias, IRAs y planes 401(k) heredados NO reciben este mismo ajuste de base

El otro impuesto que casi nadie paga

De manera errónea, muchas familias temen que heredar una casa dispare automáticamente un ‘impuesto de herencia’ o ‘estate tax’, pero en la mayoría de los casos no aplica. Para fallecimientos ocurridos en 2026, la exención federal de impuesto al patrimonio subió a $15 millones por persona (o $30 millones para una pareja casada), gracias a la Ley ‘One Big Beautiful Bill’ firmada en julio de 2025.

Esta exención corresponde al impuesto federal al patrimonio. Algunos estados mantienen impuestos sucesorios o de herencia con umbrales y reglas diferentes.

Esto significa que solo los patrimonios que superen ese monto pagan el 40% de impuesto federal sobre el excedente, algo que no afecta a la inmensa mayoría de personas que heredan una vivienda familiar.

Preguntas frecuentes: (FAQ): sobre beneficios fiscales por heredar una casa

¿Tengo que pagar impuestos al heredar una casa en Estados Unidos?

No, heredar una propiedad no es un evento gravable por sí mismo; el impuesto solo aplica si decides venderla y obtienes una ganancia por encima del valor ajustado.

¿Qué es el ‘stepped-up basis’ o ajuste de base?

Es la regla del IRS que ‘resetea’ el costo base de una propiedad heredada al valor de mercado en la fecha de fallecimiento del dueño original, eliminando la plusvalía acumulada previamente.

¿Debo esperar un año antes de vender para pagar menos impuestos?

No, las propiedades heredadas se consideran automáticamente de largo plazo sin importar cuánto tiempo las conserves, por lo que siempre calificas para las tasas preferenciales.

¿Qué pasa si vendo la casa por más de lo que valía cuando la heredé?

Solo pagarías impuesto sobre la diferencia entre el precio de venta y el valor de mercado en la fecha de fallecimiento, no sobre el precio de venta completo.

¿Existe un límite de valor de herencia libre de impuestos?

Sí, la exención federal de impuesto al patrimonio es de $15 millones por persona en 2026, por lo que difícilmente alguna familia promedio llega a ese umbral.

¿Qué documento debo conseguir apenas herede la propiedad?

Una tasación profesional cercana a la fecha de fallecimiento, que sirve como evidencia oficial del valor de mercado ante el IRS.

Conclusión

Si tu familia hereda o espera heredar una propiedad en los próximos años, ignorar esta regla fiscal puede significar pagar miles de dólares de más el día que decidas vender. Para obtener el mayor beneficio posible de esta circunstancia, consulta con un contador antes de firmar cualquier venta, y ordena la tasación de inmediato tras el fallecimiento. Así podrás obtener un alivio financiero real en lugar de pagar un impuesto más de manera innecesaria.

Meta título:

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