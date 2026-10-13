Nueva York: el tiempo para hoy martes 13 de octubre

¿Cómo deberías prepararte para salir este martes en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 12% durante el día y del 25% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:05 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:19 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 79 grados Fahrenheit (14 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 25% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.