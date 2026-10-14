HBO confirmó cinco nuevos episodios de la serie “Girls”

Este martes 13 de octubre, HBO ha confirmado que está en desarrollo la continuación de “Girls”, la exitosa serie de comedia que emitió su último episodio en abril del 2017. Se ha asegurado que todas las protagonistas originales regresarán a sus personajes.

La serie tuvo un total de seis temporadas, las cuales se emitieron entre 2012 y 2017, pero ahora se producirá una temporada de solo cinco temporadas.

La creadora de la serie, Lena Dunham, compartió un comunicado con los medios de comunicación en el que explica la razón por la que vuelve a esta historia, la cual también protagoniza.

“He echado de menos a estos personajes, pero durante mucho tiempo no lograba imaginarlos en la actualidad. Luego, justo cuando cumplí cuarenta años, empezaron a hablarme en la ducha”, escribe en el comunicado.

También apunta: “Es raro tener la oportunidad de volver a algo que te cambió la vida con la perspectiva que da el tiempo y un nuevo nivel de gratitud y comprensión”.

Dunham, quien interpreta a Hannah Horvath, protagoniza la serie junto con Allison Williams como Marnie Michaels, Jemima Kirke como Jessa Johansson y Zosia Mamet como Shoshanna Shapiro.

Además de un comunicado, la directora, guionista y actriz estadounidense compartió una publicación en su perfil de Substack en el que, además de expresar su alegría por regresar al proyecto, también reflexiona sobre cómo era cuando creó “Girls”, sobre cómo ella y los personajes han avanzado.

La producción de los nuevos episodios de “Girls” comenzará en 2027, pero no se ha informado sobre para cuándo tienen pensado su estreno a través de HBO Max.

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