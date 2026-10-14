IRS: trabajadores con un hijo podrían recibir reembolsos de hasta $4,427

Los trabajadores con ingresos bajos o moderados y un hijo que cumpla los requisitos podrían obtener hasta $4,427 mediante el crédito tributario por ingreso del trabajo, conocido como EITC.

La cantidad corresponde al año fiscal 2026 y se solicitará al presentar la declaración federal en 2027.

Cómo funciona esta ayuda

El EITC existe desde 1975 y beneficia a personas que reciben ingresos por trabajar.

Es un crédito reembolsable: primero reduce el impuesto que debas pagar y, si sobra dinero, el IRS puede devolverte la diferencia.

También puedes recibirlo aunque no debas impuesto federal.

Por ejemplo, si te corresponde un crédito de $4,427 y debes $427, el beneficio cubre esa deuda y los $4,000 restantes pueden convertirse en reembolso.

La cantidad final depende de cuánto ganaste, cómo presentas tu declaración y cuántos hijos cumplen las condiciones.

Toma en cuenta que tener un hijo no garantiza recibir el máximo.

Cuánto corresponde en 2026

En 2026, puedes recibir hasta $664 si no tienes hijos que cumplan los requisitos del crédito; hasta $4,427 si tienes uno; hasta $7,316 si tienes dos; y hasta $8,231 si tienes tres hijos o más.

El monto que recibas dependerá de tus ingresos y de tu situación familiar.

Si tienes un hijo que cumple los requisitos y declaras como persona soltera o jefe de familia, debes haber ganado menos de $51,593 durante 2026.

Si estás casado y presentas una declaración junto con tu pareja, el límite es de $58,863 entre ambos.

El IRS revisa dos cantidades: lo que ganaste por trabajar y lo que aparece en tu declaración federal como ‘ingreso bruto ajustado’.

Esta segunda cifra incluye otros ingresos, además del sueldo, y descuenta ciertos gastos permitidos por las reglas fiscales.

Ambas cantidades deben estar por debajo del límite que te corresponda.

Además, tú, tu cónyuge si declaran juntos y el hijo incluido deben tener números de Seguro Social válidos para este crédito.

El hijo también debe cumplir las condiciones del IRS sobre edad, parentesco y tiempo que vivió contigo.

Si estás casado y declaras por separado, existen condiciones especiales para quienes viven separados de su cónyuge.

Presentar declaraciones separadas, por sí solo, no permite recibir el crédito.

Las inversiones pueden dejarte sin el crédito

Existe un límite distinto para los ingresos de inversiones: no pueden superar $12,200 durante 2026.

Rebasarlo elimina el crédito completo, aunque el sueldo esté dentro de los límites permitidos.

Por ejemplo, un trabajador que gana $30,000 y obtiene además $12,300 de ganancias de inversiones pierde el acceso al EITC.

Cómo solicitarlo y cuándo llega el reembolso

Debes presentar el formulario 1040 o 1040-SR, incluso si normalmente no estarías obligado a declarar.

Si solicitas el crédito con un hijo que califica, también debes adjuntar el Anexo EIC.

Por ley, el IRS no puede emitir reembolsos de declaraciones que reclamen EITC antes de mediados de febrero. Esta restricción abarca todo el reembolso, no únicamente la parte del crédito.

Puedes consultar las condiciones en la página oficial del EITC y seguir tu devolución con la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?”.

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