Nueva York puede ayudarte con hasta $1,700 para pagar el funeral de un familiar

La ciudad de Nueva York ofrece hasta $1,700 para cubrir gastos funerarios de residentes fallecidos que tenían bajos ingresos y carecían de recursos para pagarlos. La ayuda puede reembolsar gastos ya cubiertos o aprobarse antes de realizar el funeral. Debe solicitarse dentro de los 120 días posteriores al fallecimiento.

Quién puede recibir la ayuda

El programa está a cargo de la Oficina de Servicios Funerarios de la Administración de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York (HRA, por sus siglas en inglés), la agencia municipal que gestiona programas de asistencia social.

Puede solicitarlo un familiar, amigo, una organización que ayude o un representante autorizado.

La oficina revisa las circunstancias de cada solicitud para determinar si corresponde el apoyo.

Para demostrar que la persona fallecida tenía bajos ingresos, pueden presentarse comprobantes de asistencia en efectivo, SNAP –la ayuda para comprar alimentos– o beneficios del Seguro Social, incluida SSI, la ayuda para personas con pocos ingresos y recursos.

Si solicita el beneficio el cónyuge o el padre o madre de una persona fallecida menor de 21 años, también debe cumplir las condiciones de bajos ingresos y demostrar que no puede pagar el funeral.

Qué gastos cubre y cómo funciona el límite

La ciudad ofrece hasta $1,700 para ayudar a pagar un entierro, una cremación o el entierro de cenizas.

Para recibir el apoyo, los gastos del funeral deben cumplir un límite de $3,400. Sin embargo, algunos costos no se cuentan para revisar ese límite: el terreno del cementerio, la apertura de la tumba o la cremación.

Por ejemplo, si la factura total es de $4,000 y $800 corresponden a la cremación, la oficina resta esos $800 y revisa los $3,200 restantes.

Como esa cantidad es menor de $3,400, podrías recibir la ayuda si cumples los demás requisitos.

La resta solo sirve para determinar si calificas. Tu factura sigue siendo de $4,000 y la ciudad puede aportar solamente hasta $1,700 para pagarla.

Cómo solicitarla por internet

Entra a la página oficial de asistencia funeraria de HRA y selecciona ‘Apply Online’. Crea una cuenta, responde el cuestionario, carga los documentos y envía la solicitud.

El portal funciona las 24 horas, permite guardar el avance, consultar el estado del trámite y recibir avisos por correo electrónico.

Comparte con la funeraria el número de solicitud, el apellido de la persona fallecida y la fecha de fallecimiento. Así podrá enviar sus facturas directamente.

La solicitud debe iniciarla el interesado o su representante.

Qué documentos necesitas

Se requiere la solicitud firmada, una copia certificada original del acta de defunción, el contrato funerario firmado y las facturas detalladas del cementerio o crematorio y de la funeraria.

La factura funeraria debe estar firmada y certificada ante notario.

Para pedir un reembolso, debe indicar que está pagada por completo.

Si queda una deuda, se necesitan además las declaraciones correspondientes del director funerario, certificadas ante notario.

Los documentos pueden cargarse como fotografías o archivos escaneados, pero los originales notarizados también deben enviarse por correo.

Para recibir un reembolso personal se necesita identificación.

Dónde pedir ayuda o entregar documentos

También puedes usar el formulario M-860W, disponible en español, y entregarlo personalmente o por correo en 33-28 Northern Boulevard, tercer piso, Long Island City, NY 11101.

El fax es 917-639-0476.

Para consultas, llama al 718-557-1399, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., excepto festivos, o escribe a BurialServices@hra.nyc.gov.

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