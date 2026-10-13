Seguro Social enviará pagos el 14 de octubre a este grupo de beneficiarios

El Seguro Social enviará este miércoles 14 de octubre de 2026 los pagos de quienes cobran según el calendario de cumpleaños y tienen una fecha de nacimiento entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

Es la primera de las tres rondas de pagos de los miércoles previstas para este mes.

Quiénes cobrarán el 14 de octubre

Para saber si te corresponde esta fecha, importa el día del mes en que naciste, no el mes de tu cumpleaños.

Por ejemplo, una persona nacida el 8 de marzo que cobra bajo este calendario recibirá su pago el 14 de octubre.

La Administración del Seguro Social, conocida como SSA, distribuye estos pagos en tres grupos.

Quienes tienen una fecha de nacimiento del día 1 al 10 de cualquier mes cobran el segundo miércoles; del día 11 al 20, el tercero; y del 21 al 31, el cuarto miércoles.

Si recibes beneficios por el trabajo de otra persona, como tu cónyuge, la fecha puede depender del cumpleaños de ese trabajador.

Por ejemplo, si cobras por el historial laboral de tu esposo y él nació un día 6, esa fecha determina el grupo de pago.

Las otras fechas de pago en octubre

Después del 14 de octubre, la siguiente ronda será el miércoles 21 para quienes tienen una fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.

El miércoles 28 cobrarán los del grupo del 21 al 31.

Una persona nacida el 18 de marzo, por ejemplo, tendrá su pago programado para el 21 de octubre.

Si nació el 25 de marzo, le corresponderá el 28.

Estas fechas forman parte del calendario mensual habitual. Cada grupo recibe su pago en el miércoles que le corresponde.

Quiénes tienen un calendario diferente

Las personas que recibían Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes reciben tanto Seguro Social como Seguridad de Ingreso Suplementario, o SSI, siguen otra regla: normalmente cobran Seguro Social el día 3 y SSI el día 1.

Este octubre, el pago del Seguro Social para ese grupo se programó para el viernes 2, porque el día 3 cayó en sábado.

El pago de SSI correspondiente a octubre se realizó el jueves 1.

Además, SSI tendrá otro pago el viernes 30 de octubre.

Ese dinero corresponde a noviembre y se adelanta porque el 1 de noviembre cae en domingo. Por tanto, no representa una ayuda adicional, ya que es el pago del mes siguiente entregado antes.

El SSI, o Seguridad de Ingreso Suplementario, es una ayuda mensual para personas con pocos ingresos y recursos que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad.

También cubre a niños con discapacidad. A diferencia de la jubilación del Seguro Social, no requiere haber trabajado ni cotizado previamente.

Qué hacer si el pago no llega

Si no recibes el dinero en la fecha prevista, la SSA indica que debes esperar tres días adicionales antes de comunicarte con la agencia.

Para comprobar qué fecha corresponde a tu grupo, puedes consultar el calendario oficial de pagos de 2026.

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