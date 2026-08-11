¿Pagaste de más en impuestos de propiedad en NYC? Así puedes reclamar tu dinero

Algunos propietarios de Nueva York podrían estar pagando más en sus impuestos de propiedad debido a errores en los registros de la ciudad. Sin embargo, es posible solicitar una corrección que derive en un crédito o un reembolso, si el DOF confirma la validez del caso y existe saldo a favor.

El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF) permite hacer correcciones cuando existen diferencias documentadas en la superficie, el número de unidades o la clasificación fiscal de una propiedad. Incluso en ciertos casos, la revisión puede hacerse hasta en tres años de pagos previos, aunque presentar una solicitud no garantiza un reembolso automático.

Esto se debe a que los registros de la ciudad pueden afectar las obligaciones fiscales de una propiedad y, en el caso de edificios, impactar cuotas de mantenimiento, fondos para reparaciones y el presupuesto de los propietarios. Sin embargo, hay que distinguir entre un error factual verificable y una disputa sobre el valor de mercado, porque cada problema se tramita por una vía distinta.

Antes de reclamar: revisa el Notice of Property Value (NOPV), compara los datos con tus documentos oficiales y confirma si procede solicitar una revisión administrativa o presentar una apelación ante la NYC Tax Commission.

El error que puede inflar la factura del edificio

El canal ABC7 presentó el caso de una cooperativa del Upper West Side que tenía registrados 119,228 pies cuadrados ante el DOF, aunque un arquitecto contratado por la junta calculó 93,759 pies cuadrados. La diferencia fue de 25,469 pies cuadrados y, según el reportaje, la ciudad corrigió ese dato para los años posteriores.

“Haz las cuentas. Han pasado más de 40 años desde que el edificio ha estado pagando de más sus impuestos sobre la propiedad. Son millones de dólares”, sostuvo Ellen Silverman, residente del inmueble. Este caso ilustra la posibilidad de pagos excesivos, pero no confirma un monto de reembolso para otros contribuyentes.

Concretamente, la guía oficial del Departamento de Finanzas contempla como posibles errores corregibles los datos incorrectos de superficie, número de unidades, clase de edificio y otras características físicas de la propiedad.

Sin embargo, hay una advertencia concreta antes de implementar reclamaciones de este tipo: no basta con sentir que la factura es demasiado alta. Debe existir un dato objetivamente erróneo y documentación que lo pruebe.

La regla vigente permite revisar hasta tres años

La página oficial del DOF y su formulario de revisión administrativa señalan que, a partir del 5 de enero de 2025, las correcciones se limitan, en términos generales, al año fiscal en que se presenta la solicitud y a los dos años fiscales directamente anteriores. Las solicitudes pueden presentarse de forma continua, sin esperar al siguiente ciclo de valoración, de acuerdo con el formulario PRO-1608 del Departamento de Finanzas.

¿Cuándo es conveniente solicitar una revisión administrativa?

El trámite correcto cuando existe un error clerical o de descripción es a través de la Administrative Review Application, la cual abarca fallas de transcripción, cálculos, captura de datos, superficie, unidades, clase fiscal o cambios físicos anotados incorrectamente en el registro.

La solicitud debe acompañarse de pruebas. Para un condominio o cooperativa, lo habitual es que la junta de propietarios presente el trámite o autorice a un representante, administrador o profesional especializado.

Documentos que sustentan la reclamación:

NOPV y facturas de impuestos de los años involucrados

Planos aprobados y certificado de ocupación

Informe de arquitecto o ingeniero con mediciones verificables

Registros municipales sobre unidades, superficie o cambios físicos

Resoluciones previas vinculadas con el mismo inmueble

Cabe aclarar que el DOF puede rechazar el trámite si el asunto ya fue decidido en el fondo por la Tax Commission o por un tribunal.

Un ajuste aprobado no garantiza un cheque

Si el DOF aprueba una corrección, puede generarse un crédito en la cuenta del impuesto de propiedad. La ciudad normalmente aplica esos créditos a la siguiente factura. Si existe un saldo a favor, el propietario puede solicitar un reembolso.

El Departamento de Finanzas establece que se genera un crédito cuando hay pagos en exceso o por una reducción de la valoración posterior a la emisión de una factura. Pero además, la devolución no depende solo de corregir un dato: debe existir dinero acreditado en la cuenta después del ajuste.

“Ellos hicieron normas, las seguimos y no siguen sus propias directrices”, lamentó Andrew Cavagnaro, residente de otra cooperativa citada por ABC7. Según el reporte, su edificio obtuvo un reembolso equivalente a dos años después de una corrección de superficie.

¿Cuándo conviene recurrir a la Tax Commission?

Si el desacuerdo es con el valor de mercado, el propietario puede presentar una Request for Review ante el Departamento de Finanzas. Si la inconformidad es con el valor tasado, la vía de apelación es la NYC Tax Commission, una agencia independiente que revisa anualmente las valoraciones establecidas por el DOF.

Para el año fiscal 2027 los plazos ya vencieron: la ciudad fijó el 2 de marzo de 2026 como fecha límite para propiedades de Clases 2, 3 y 4, incluidos la mayoría de condominios y cooperativas, y el 16 de marzo de 2026 para propiedades de Clase 1.

El propietario debe revisar su próximo NOPV apenas llegue, normalmente a inicios de año. Esperar a recibir la factura puede cerrar la oportunidad de apelar la valoración.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre pagos en exceso en impuestos de propiedad en NYC

¿Quién puede solicitar una corrección de impuestos de propiedad?

El dueño del inmueble o una persona autorizada que tendría derecho a presentar una apelación ante la Tax Commission. En un condo o co-op, suele actuar la junta de propietarios.

¿Cuánto tiempo puede revisar el DOF?

La guía y el formulario vigentes señalan hasta tres años desde la fecha de solicitud, siempre que exista un error elegible y documentación que lo confirme.

¿Me devolverán el dinero automáticamente?

No. Primero debe aprobarse la corrección y generarse un crédito en la cuenta. Por regla general, el DOF aplica el crédito a una factura futura, aunque puede solicitarse devolución.

¿Qué ocurre si el error es el valor de mercado?

Si el desacuerdo es con el valor de mercado, el propietario puede presentar una Request for Review ante el Departamento de Finanzas. Si la inconformidad es con el valor tasado, corresponde apelar ante la NYC Tax Commission.

¿Dónde se obtiene el formulario?

El DOF publica la Administrative Review Application y sus instrucciones en su portal de impuestos de propiedad. También se puede pedir orientación mediante el 311.

Conclusión

Si te percatas de que pagaste de más los impuestos de tu propiedad, no solo debes documentar el error en el cálculo, también debes acudir a la instancia correcta y en los plazos que establece la ley local. Una medición incorrecta puede abrir la puerta a una corrección y, si crea un saldo a favor, a un posible reembolso.

Antes de contratar a un consultor o presentar documentos, la junta del edificio debe confirmar qué dato está equivocado, qué evidencia lo respalda y si su reclamo corresponde al DOF o a la Tax Commission.

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