Los impuestos a la propiedad subieron casi 25%; estos son los estados donde más aumentó el costo de tener casa

Un propietario en Tennessee paga hoy hasta 75% más en impuestos a la propiedad respecto a 2019, el incremento más pronunciado entre los estados analizados, según un análisis de Americans for Tax Reform basado en datos oficiales difundido en agosto de 2026. A nivel nacional, el propietario promedio pagó $4,300 en impuestos a la propiedad durante 2024, un aumento de 5.8% respecto al año anterior, de acuerdo con el reporte anual de ATTOM.

Esta alza no es un fenómeno aislado. En solo cinco años, los impuestos a la propiedad aumentaron casi 25% a nivel nacional, elevando el costo de conservar una vivienda incluso para familias que ya terminaron de pagar su hipoteca.

En cambio, tienen que hacer frente a cientos o incluso miles de dólares adicionales al año por su propiedad, especialmente en estados donde el aumento de las valuaciones inmobiliarias ha elevado rápidamente las facturas fiscales.

¿Por qué Tennessee lidera el aumento y qué significa para otros estados?

Tennessee es un estado particularmente interesante. Por una parte, no subió sus impuestos sobre la renta. De hecho, el estado no cobra impuesto estatal a los ingresos, pero sí encontró en la propiedad una fuente de ingresos que golpea directamente a quien ya es dueño de casa.

Además, fue el único estado que superó el umbral de 75% de incremento entre 2019 y 2025, según la organización de investigación fiscal Beacon citada por Fox17. En el condado de Davidson, que incluye Nashville, la reevaluación de propiedades de 2025 mostró un aumento medio del 45% en el valor catastral de las viviendas, lo que obligó a ajustar también las tasas impositivas.

“Es importante que los propietarios entiendan que pueden apelar el valor de su propiedad, pero no pueden apelar la tasa impositiva”, explicó Vivian Wilhoite, evaluadora de propiedades del condado de Davidson, al aclarar los límites legales del proceso. Esa distinción resulta clave para cualquier propietario que busque reducir su factura: pelear el avalúo, no la tarifa.

Esto significa que un propietario que sienta que su recibo es injusto tiene una única vía legal para impugnarlo, y esa ventana suele abrirse solo una vez al año.

¿Por qué sigue subiendo el impuesto a la propiedad en todo el país?

A nivel nacional, la tasa efectiva promedio de impuesto a la propiedad se ubicó en 0.86% del valor de mercado de la vivienda en 2024, ligeramente por debajo del 0.87% del año anterior. Sin embargo, como los valores de las casas siguen subiendo, el monto final que paga cada familia también sigue creciendo, incluso cuando la tasa porcentual baja.

Nueva Jersey se mantiene como el estado con la carga más pesada del país: un propietario típico paga alrededor de $10,134 dólares al año con una tasa efectiva de 1.56% en viviendas unifamiliares en el año 2024. Illinois ocupa el segundo lugar con una tasa similar, mientras que estados como Hawaii, Alabama y Utah reportan algunas de las cargas más bajas del país, por debajo de 0.5%.

En el caso de Nueva York, según ATTOM (2024), se ubicó entre las 10 tasas efectivas más altas del país, con un promedio de 1.28%, para situarse en el 6° lugar nacional en tasa efectiva de impuesto a la propiedad.

El pago anual promedio estatal se ubica entre $5,500 y $6,600, mientras que la mediana de vivienda oscila entre $340,000 y $423,800.

Esta variación se debe a que hay una brecha enorme dentro del propio estado: los boroughs de Nueva York (Brooklyn, Queens, Bronx) tienen tasas relativamente bajas (0.73%-0.95%), mientras condados como Nassau y Westchester superan 2.0%-2.5%, con pagos anuales de $12,000 a $16,000. Finalmente, la ciudad de Binghamton, NY, registró la tasa metropolitana más alta del país en 2024: 2.46%.

Estas cifras confirman que muchas familias que hicieron un gran esfuerzo para comprar su primera casa recientemente todavía enfrentan cargas especialmente pesadas, ya que el pago de impuestos a la propiedad suele integrarse al pago mensual de la hipoteca a través de una cuenta de depósito en garantía (escrow), lo que puede elevar la mensualidad sin previo aviso.

¿Qué puedes hacer ante el aumento en tu recibo?

Antes de resignarte a pagar más cada año, existen pasos concretos que todo propietario puede seguir:

Verificar la exactitud del avalúo , ya que errores en metros cuadrados, tamaño del terreno o condición de la vivienda pueden inflar el valor asignado

, ya que errores en metros cuadrados, tamaño del terreno o condición de la vivienda pueden inflar el valor asignado Reunir ventas comparables de casas similares en la zona, la evidencia más sólida en casi cualquier apelación exitosa

de casas similares en la zona, la evidencia más sólida en casi cualquier apelación exitosa Presentar una apelación dentro del plazo , que suele abrirse entre febrero y junio dependiendo del condado

, que suele abrirse entre febrero y junio dependiendo del condado Consultar a un abogado especializado en impuestos a la propiedad si el aumento es significativamente mayor al promedio de la zona

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los aumentos al impuesto a la propiedad

¿Cuánto han subido los impuestos a la propiedad en Estados Unidos?

Subieron casi 25% en los últimos años a nivel nacional, y el propietario promedio pagó $4,300 dólares en 2024, un aumento de 5.8% respecto a 2023.

¿Qué estado tuvo el mayor aumento de impuestos a la propiedad?

Tennessee lideró con un incremento de más de 75% entre 2019 y 2025, el único estado que superó ese umbral.

¿Qué estado tiene el impuesto a la propiedad más alto del país?

Nueva Jersey, con un pago promedio de alrededor de $9,590 dólares al año y una tasa efectiva de 2.11%.

¿Puedo apelar mi impuesto a la propiedad si considero que es injusto?

Sí, puedes apelar el valor catastral asignado a tu vivienda, pero no puedes apelar la tasa impositiva que fija el gobierno local.

¿Por qué sube mi impuesto a la propiedad, aunque la tasa porcentual baje?

Porque el monto final depende del valor de mercado de tu vivienda; si ese valor sube más rápido que la tasa baja, el pago total aumenta de todas formas.

¿Cómo afecta esto mi pago mensual de hipoteca?

Si tu prestamista maneja una cuenta de depósito en garantía (escrow), un aumento en el impuesto a la propiedad puede elevar tu mensualidad sin que tú lo solicites.

Conclusión

Si las reevaluaciones catastrales continúan reflejando el aumento en el valor de las viviendas, es probable que más estados sigan el camino de Tennessee y Nueva Jersey en los próximos años, especialmente en zonas con crecimiento poblacional acelerado.

La recomendación más práctica ante estos casos es revisar tu recibo de impuestos en cuanto llegue, en lugar de asumir que la cifra es automáticamente correcta, porque cada dólar que se paga de más rara vez se recupera después.

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