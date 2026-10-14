Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 14 de octubre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este miércoles en Nueva York? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC). Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

¿Va a llover? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 12% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 43% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:06 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:17 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá pocas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 55 y los 64 grados Fahrenheit (13 y 18 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.