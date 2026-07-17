¿Estar sentado muchas horas puede dañar el hígado? Médicos advierten

Generalmente, el sedentarismo que implica estar sentado muchas horas se asocia con problemas de espalda o aumento de peso. Sin embargo, expertos en salud advierten que los efectos de la silla también pueden comprometer y dañar el hígado, uno de tus órganos vitales.

Tanto los médicos como investigaciones científicas coinciden en que permanecer sentado durante largos periodos favorece alteraciones metabólicas que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA), una afección que puede avanzar durante años sin provocar síntomas evidentes.

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¿Cómo afecta el sedentarismo al hígado?

El hígado desempeña un papel fundamental en el metabolismo de las grasas, los azúcares y numerosas sustancias que circulan por el organismo. Cuando una persona reduce de forma considerable su actividad física, el cuerpo también disminuye la capacidad para utilizar la energía de manera eficiente.

Como consecuencia, aumenta la resistencia a la insulina y se favorece la acumulación de grasa, especialmente la denominada grasa visceral, que rodea los órganos internos. Parte de esa grasa puede depositarse directamente en el hígado, dando origen al hígado graso no alcohólico.

Los médicos señalan que este proceso suele ser silencioso. Muchas personas desconocen que padecen la enfermedad hasta que una revisión médica o un estudio de imagen detecta alteraciones en el órgano.

Un problema que puede avanzar con el tiempo

Si la acumulación de grasa continúa y no se corrigen los factores de riesgo, el hígado puede inflamarse progresivamente. En algunos pacientes esto puede evolucionar hacia fibrosis, cirrosis e incluso aumentar el riesgo de insuficiencia hepática.

Aunque no todas las personas sedentarias desarrollarán estas complicaciones, los especialistas coinciden en que el estilo de vida es uno de los factores modificables más importantes para proteger la salud hepática.

Además del sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2 y una alimentación rica en azúcares y alimentos ultraprocesados incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad.

¿Cuántas horas sentado representan un riesgo?

Diversos estudios han asociado permanecer más de ocho horas al día sentado, especialmente sin pausas activas, con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Incluso algunos expertos comparan el impacto del sedentarismo prolongado con otros factores de riesgo importantes cuando se mantiene durante años.

Por ello, no basta con realizar ejercicio una o dos veces por semana si el resto del día transcurre prácticamente sin movimiento.

Los especialistas aconsejan levantarse y caminar entre cinco y diez minutos por cada hora que se permanezca sentado. Estas pausas ayudan a reactivar el metabolismo y favorecen una mejor utilización de la glucosa y las grasas.

Asimismo, organizaciones dedicadas a la salud del hígado recomiendan acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, como caminar a paso ligero, andar en bicicleta o nadar.

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