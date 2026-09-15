Costo de la calefacción podría aumentar hasta un 31% este invierno en EE.UU.

Millones de hogares en Estados Unidos podrían enfrentar facturas de calefacción más altas este invierno. Los mayores incrementos afectarían a quienes utilizan combustible para calefacción, aunque también se anticipan aumentos para los hogares que dependen de electricidad y gas natural.

¿Cuánto podría aumentar la calefacción este invierno?

Un análisis de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA, por sus siglas en inglés), citado por CNN, proyecta que el costo promedio de la calefacción residencial aumentará 8.7% durante la temporada, más del doble de la tasa de inflación.

Esto ocurriría incluso ante la expectativa de un invierno relativamente más cálido debido a El Niño.

El mayor impacto recaería sobre quienes utilizan combustible para calefacción: se calcula que pagarán 31.3% más, con un gasto estimado de $2,300 durante la temporada comprendida entre mediados de noviembre y mediados de marzo.

Para los hogares con calefacción eléctrica, el incremento proyectado es de 9%, mientras que el gas natural subiría 5.8%.

Estas dos últimas fuentes son especialmente relevantes porque son utilizadas por casi 90% de los hogares estadounidenses.

El combustible para calefacción representa apenas 4% a nivel nacional, pero tiene una presencia mucho mayor en Nueva Inglaterra y los estados del Atlántico Medio.

Además, NEADA calcula que los costos de calefacción durante el invierno ya han aumentado aproximadamente 24% en los últimos cinco años.

Familias se preparan para pagar más

El encarecimiento ya está afectando las decisiones de algunos consumidores.

Tommy Cole Jr., veterano del Cuerpo de Marines de 46 años que vive con su familia de cinco integrantes en Winchester, Massachusetts, pagará $5.56 por galón en su próxima entrega de combustible.

El invierno pasado recurrió varias veces a asistencia federal y utilizó calentadores eléctricos portátiles, lo que elevó considerablemente su factura de electricidad.

“Voy a estar vigilando la puerta como un halcón esperando que el cartero entregue la solicitud [de LIHEAP]. En cuanto llegue, la voy a llenar. Voy a ser el primero”, dijo Cole.

Ante el panorama, NEADA solicitó al Congreso $3,000 millones adicionales para el Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP).

El programa recibió $4,100 millones durante el actual año fiscal, que termina el 30 de septiembre.

En Massachusetts, Citizens for Citizens ayudó el invierno pasado a 2,160 clientes que utilizan combustible para calefacción, entregando un promedio ligeramente superior a $1,000 por hogar.

Esa cantidad alcanzaba para llenar poco más de un tanque, pero si el precio permanece por encima de $5 por galón, solo cubriría aproximadamente tres cuartas partes.

“Alguien podría necesitar cerca de $700 u $800 solo para una entrega”, explicó Liz Berube, directora ejecutiva de la organización.

Algunos hogares ya modifican sus presupuestos

Dan Pfoltzer, conductor de autobús escolar de 75 años en Nassau, Nueva York, decidió ahorrar para afrontar el incremento.

Para hacerlo, dejó de asistir a ferias durante el verano y canceló un viaje a la ciudad de Nueva York.

“He reorganizado considerablemente mi presupuesto para poder absorber el costo adicional, lo que realmente me enoja”, afirmó.

Los usuarios de electricidad también sienten la presión. Julian, un escultor de 33 años de Brooklyn, recibe facturas de hasta $800 mensuales durante el invierno.

Aunque obtuvo $325 mensuales de LIHEAP, todavía mantiene pagos atrasados con su compañía eléctrica.

Para reducir gastos mantiene el termostato alrededor de los 60 grados Fahrenheit y utiliza una manta térmica.

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