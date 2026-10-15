Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 15 de octubre

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este jueves? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 2% durante el día y del 70% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 12% en el transcurso del día y del 44% en el periodo nocturno.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:07 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:16 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 73 grados Fahrenheit (11 y 23 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 85% por la mañana, 80% por la tarde y 85% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.