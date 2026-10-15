Tiroteo en una escuela de Oregón deja niños heridos y un sospechoso muerto

La Policía investiga quién disparó contra el atacante en la escuela Silver Rail de Bend, Oregón, donde al menos dos personas fueron hospitalizadas

Cinta policial acordonó las afueras de la escuela primaria Silver Rail, donde tuvo lugar un tiroteo, el jueves 15 de octubre de 2026 en Bend, Oregón.

Cinta policial acordonó las afueras de la escuela primaria Silver Rail, donde tuvo lugar un tiroteo, el jueves 15 de octubre de 2026 en Bend, Oregón. Crédito: Joe Kline | AP

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Por  Raúl Castillo

Un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, dejó varias personas heridas, incluidos niños, y un sospechoso muerto este jueves, informó la Policía. Las autoridades investigan quién disparó contra el atacante y no descartan que haya sido un transeúnte.

Los agentes acudieron al lugar alrededor de la 1:00 p. m., tras recibir un aviso sobre un disparo contra un vehículo. Al llegar, encontraron que el sospechoso había sido abatido, según explicaron durante una rueda de prensa.

La Policía aún intenta determinar quién disparó contra el atacante. Al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital por los servicios médicos, aunque las autoridades no ofrecieron más detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Tras el incidente, la escuela fue cerrada temporalmente y se habilitó un punto de encuentro para que las familias pudieran reunirse con los estudiantes. Padres y vecinos se congregaron en los alrededores del centro educativo mientras un amplio operativo policial y de emergencias atendía la situación.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, afirmó que seguía de cerca lo ocurrido y agradeció la intervención de los equipos de emergencia. También indicó que compartiría más información a medida que estuviera disponible.

Información en desarrollo…

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