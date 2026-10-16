El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este viernes 16 de octubre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 16 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de máxima y los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 84 durante la primera mitad de la jornada y del 85 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 18.64 mph de máxima en el día y los 19.88 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:04 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:08 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos sin nubes. La temperatura máxima estimada será de 59 grados Fahrenheit (15ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 46 (8 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima