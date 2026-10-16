Nueva York dará comida gratis para perros y gatos en 22 centros: dónde conseguirla desde el 19 de octubre

Mantener una mascota en Nueva York puede convertirse en un desafío cuando los gastos de vivienda, alimentos y servicios consumen buena parte del presupuesto familiar. Para aliviar esa carga, la ciudad comenzará a distribuir comida gratuita para perros y gatos en 22 centros comunitarios a partir del lunes 19 de octubre.

La iniciativa fue anunciada el jueves 15 de octubre por el alcalde Zohran Mamdani, junto con el Concejo Municipal, la Oficina de Bienestar Animal y el Departamento de Servicios Sociales (DSS). Es la primera vez que Nueva York financiará directamente la distribución de alimento para mascotas a través de su red de despensas comunitarias.

El programa contará con una inversión de $500,000 y funcionará en Manhattan, Queens, Brooklyn, el Bronx y Staten Island. Las familias podrán recoger comida para sus animales en centros que ya distribuyen alimentos para personas, evitando tener que trasladarse a distintos lugares para conseguir ayuda.

Según la Alcaldía, el objetivo es evitar que los problemas económicos obliguen a los residentes a entregar sus mascotas a refugios porque no pueden seguir alimentándolas.

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Dónde conseguir comida gratis para perros y gatos en Nueva York

La ciudad publicó la lista completa de los 22 centros que participarán a partir del 19 de octubre. Los horarios y la disponibilidad de alimentos pueden variar, por lo que conviene consultar con cada organización antes de acudir.

Bronx: cuatro centros

Part of the Solution: 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458.

New York Common Pantry: 1290 Hoe Avenue, Bronx, NY 10459.

Davidson Community Center: 2038 Davidson Avenue, Bronx, NY 10453.

Kingsbridge Heights Community Center: 3067 Kingsbridge Terrace, Bronx, NY 10463.

Queens: cuatro centros

First United Methodist Church of Jamaica: 162-10 Highland Avenue, Jamaica, NY 11432.

River Fund: 89-11 Lefferts Boulevard, Richmond Hill, NY 11418.

Yeshua Worldwide Ministries Food Pantry: 79-11 Caldwell Avenue, Middle Village, NY 11379.

Hour Children Community Outreach: 36-49 11th Street, Queens, NY 11106.

Brooklyn: seis centros

Community Help in Park Slope: 200 Fourth Avenue, Brooklyn, NY 11217.

Metropolitan Council on Jewish Poverty: 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234.

On the Go Relief: 2832 Fulton Street, Brooklyn, NY 11207.

St. John’s Bread and Life Food Pantry: 795 Lexington Avenue, Brooklyn, NY 11221.

The Campaign Against Hunger: 2004 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233.

YMCA Community Market: 2980 West 29th Street, Brooklyn, NY 11224.

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Manhattan: seis centros

Holy Apostles Soup Kitchen Pantry: 296 Ninth Avenue, Manhattan, NY 10001.

New York Common Pantry: 8 East 109th Street, Manhattan, NY 10029.

St. Clemens Food Pantry: 423 West 46th Street, Manhattan, NY 10036.

The Father’s Heart Ministries: 543-545 East 11th Street, Manhattan, NY 10009.

The Lower Eastside Girls Club: 402 East 8th Street, Manhattan, NY 10009.

Trinity’s Services and Food for the Homeless: 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009.

Staten Island: dos centros

Project Hospitality: 205 Canal Street, Staten Island, NY 10304.

Feeding with TLC: 309 St. Paul’s Avenue, Staten Island, NY 10304.

Aquí puedes ver el mapa.

Cómo solicitar comida gratuita para mascotas

El programa está dirigido a ayudar a los neoyorquinos que tienen dificultades económicas para alimentar a sus perros y gatos. La distribución se realizará a través de organizaciones que ya entregan alimentos a familias y personas que necesitan asistencia.

Sin embargo, el anuncio municipal no establece todavía requisitos uniformes de ingresos, documentación, inscripción previa ni cantidades máximas de alimento por hogar. Por eso, antes de acercarse a una despensa, es recomendable confirmar sus horarios, preguntar si ya comenzó a distribuir comida para mascotas y consultar qué condiciones aplica cada organización.

No todos los centros comunitarios de Nueva York participan en esta iniciativa: por ahora, la financiación específica alcanza a los 22 establecimientos anunciados.

Los residentes también pueden comunicarse con el 311 para solicitar información sobre servicios y asistencia alimentaria, o consultar Food Help NYC, el buscador oficial de despensas comunitarias.

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Qué tipo de alimentos se entregarán

El programa contempla alimentos secos y enlatados para perros y gatos. Según información difundida por PIX11, entre las marcas previstas se encuentran Purina One, Gravy Train, 9Lives y Cat Café.

La disponibilidad de cada producto dependerá de las existencias de cada centro. Tampoco se ha anunciado una garantía de entrega de determinadas cantidades por visita.

Nueva York destina $500,000 para ayudar a las familias con mascotas

La distribución forma parte de una ampliación de los programas de asistencia alimentaria de la ciudad. Para el año fiscal 2027, la administración de Mamdani y el Concejo Municipal asignaron $78 millones al programa Community Food Connection, que apoya a más de 700 despensas comunitarias.

A esa inversión se suman los $500,000 destinados específicamente a alimentos para perros y gatos.

La iniciativa busca reducir una de las consecuencias menos visibles del aumento del costo de vida: las familias que terminan separándose de sus mascotas porque no pueden afrontar su alimentación.

El programa también pretende aliviar la presión sobre los refugios de animales, que reciben perros y gatos cuyos dueños ya no pueden mantenerlos.

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