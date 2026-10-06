Nueva York ofrece hasta $500 para limpiar y dar mantenimiento a la calefacción

Los hogares elegibles de Nueva York pueden obtener servicios de limpieza y mantenimiento de su sistema de calefacción por un valor de hasta $500. El beneficio Clean and Tune del programa HEAP abrió el 1 de octubre de 2026 para ayudar a mantener los equipos funcionando de manera segura y eficiente.

Qué cubren los $500

La ayuda cubre la limpieza del equipo principal que calienta la vivienda.

Según las necesidades del sistema, también puede incluir limpieza de chimeneas, reparaciones menores e instalación de detectores de monóxido de carbono o termostatos programables.

El monto se calcula según el costo real de los servicios aprobados, con un máximo de $500. Esto significa que no todos los hogares recibirán servicios por esa cantidad exacta.

Por ejemplo, si el trabajo aprobado cuesta $350, el beneficio se calcula sobre esos $350.

Los $150 restantes no se entregan al solicitante como dinero adicional. Se trata de una ayuda para cubrir servicios específicos, no de un cheque de $500 para gastar libremente.

Quiénes pueden solicitarlo

Clean and Tune está dirigido a propietarios de vivienda que cumplen las condiciones de ingresos y demás requisitos del programa.

Entre los criterios publicados por la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés) están que el equipo principal tenga más de 12 meses de antigüedad y que el equipo o la chimenea no hayan sido limpiados durante los últimos 12 meses.

También se exige que el hogar no tenga un contrato con su proveedor que ya incluya estos servicios.

La oficina que atienda la solicitud deberá confirmar la elegibilidad y la documentación necesaria.

HEAP es un programa financiado con fondos federales que ayuda a hogares de bajos ingresos con necesidades de calefacción y refrigeración.

Cómo pedir el servicio en la ciudad de Nueva York

Los residentes de la ciudad pueden solicitar Clean and Tune por teléfono o acudir personalmente a una oficina de HEAP.

Para comenzar, deben llamar al 718-557-1399 y pedir información sobre el beneficio de limpieza y mantenimiento.

La Administración de Recursos Humanos de Nueva York (HRA) proporciona orientación sobre los requisitos, el proceso de solicitud y los documentos que deben presentar.

Conviene indicar expresamente que se solicita ‘Clean and Tune’, porque HEAP tiene varios componentes con objetivos y procedimientos distintos.

Quienes viven fuera de la ciudad pueden localizar su oficina correspondiente mediante el directorio de contactos de HEAP de OTDA.

También existe una lista de proveedores participantes que permite buscar por condado y seleccionar ‘Clean and Tune’ como tipo de servicio.

Si la calefacción necesita una reparación mayor

Cuando el problema requiere reparar o reemplazar equipos esenciales, existe otro componente de HEAP: Heating Equipment Repair and Replacement, conocido como HERR.

Este beneficio también abrió el 1 de octubre de 2026 y puede cubrir hasta $4,000 para una reparación o hasta $8,000 para un reemplazo, según el costo real y la elegibilidad del propietario. HERR se concede a solicitantes elegibles una vez cada 10 años.

Para elegir el trámite adecuado, los residentes pueden explicar al personal de HEAP si necesitan mantenimiento preventivo o si su equipo presenta una avería. La información y los canales de atención están disponibles en el portal de asistencia energética de HRA.

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