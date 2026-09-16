Nueva York ofrece hasta $500 para aliviar las facturas de luz y gas: quiénes califican

Nueva York está impulsando una nueva campaña para que millones de hogares se inscriban en un programa que permite reducir todos los meses las facturas de electricidad y gas. El beneficio se ofrece a través del Energy Affordability Program (EAP) y su versión ampliada, conocida como Enhanced Energy Affordability Program (EEAP).

Dependiendo de los ingresos, el proveedor y el consumo del hogar, los descuentos pueden representar hasta $500 al año en las facturas de servicios públicos.

La gran novedad es que en 2026 se amplió considerablemente la elegibilidad. Ya no solo pueden recibir el descuento quienes participan en programas de asistencia pública: también pueden calificar hogares cuyos ingresos están por debajo del ingreso mediano estatal o del área donde viven.

El estado estima que 2.5 millones de hogares adicionales ahora reúnen las condiciones para recibir descuentos en sus facturas. Aproximadamente 1 millón ya participa en el programa.

Quiénes pueden recibir el descuento de luz y gas

Tradicionalmente, el Energy Affordability Program estuvo dirigido principalmente a clientes residenciales que reciben determinadas ayudas públicas. Entre los programas que pueden dar acceso al EAP aparecen:

Home Energy Assistance Program (HEAP).

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Medicaid.

Supplemental Security Income (SSI).

Temporary Assistance.

Federal Public Housing Assistance.

Safety Net Assistance.

Determinados beneficios para veteranos.

Los hogares que reciben HEAP o Temporary Assistance pueden ser inscritos automáticamente, dependiendo de la compañía de servicios públicos. Sin embargo, desde 2026 existe una segunda vía basada directamente en los ingresos.

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Una familia de 3 en NYC puede ganar hasta $145,800

La ampliación resulta especialmente significativa en Nueva York debido al elevado ingreso mediano del área. Para clientes de Con Edison y National Grid NYC, los límites máximos anuales establecidos en 2026 dependen de la cantidad de personas en el hogar y el ingreso anual máximo:

1 persona: ingreso anual máximo $113,400.

2 personas: ingreso anual máximo $129,600.

3 personas: ingreso anual máximo $145,800.

4 personas: ingreso anual máximo $162,000.

5 personas: ingreso anual máximo $175,000.

6 personas: ingreso anual máximo $188,000.

7 personas: ingreso anual máximo $200,900.

8 personas: ingreso anual máximo $213,900.

Los límites son diferentes para Long Island y para otras regiones del estado. Esto significa, por ejemplo, que un hogar de tres personas en Nueva York con ingresos de $140,000 podría estar dentro del límite, aunque no reciba SNAP, Medicaid u otra asistencia tradicional.

Los límites cambian fuera de la ciudad de Nueva York

El ingreso máximo permitido depende de la compañía que brinda el servicio. Para una familia de tres personas, por ejemplo:

Con Edison y National Grid NYC: hasta $145,800.

National Grid Long Island: hasta $148,450.

National Grid Upstate y otras compañías del estado: hasta $112,232.

Una familia de cuatro personas puede llegar hasta $162,000 en el área de Con Edison y National Grid NYC, mientras que en otras zonas del estado el límite es de $133,609. Por eso, el estado recomienda verificar la elegibilidad directamente con la empresa que suministra electricidad o gas.

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Cuánto dinero se puede ahorrar

El EAP no funciona como un cheque único enviado al beneficiario. El ahorro se aplica mediante descuentos mensuales directamente sobre la factura de electricidad o gas.

Nueva York ha señalado que el programa puede proporcionar hasta $500 en descuentos anuales, aunque el ahorro específico depende de factores como los ingresos, la categoría asignada por la compañía y los servicios que tenga contratados el cliente.

El objetivo del programa es reducir la denominada “carga energética”, es decir, la proporción de los ingresos familiares que debe destinarse al pago de electricidad y gas.

La política estatal busca que esa carga no supere aproximadamente el 6% del ingreso del hogar para los clientes elegibles.

Cuánto descuenta Con Edison

Los montos no son iguales para todos los clientes. Con Edison, por ejemplo, utiliza diferentes niveles según los ingresos y el tipo de servicio.

Para los hogares incorporados mediante la nueva vía de elegibilidad por ingresos, la compañía publica descuentos mensuales diferentes para electricidad y gas.

En algunos niveles, los descuentos para quienes utilizan gas para calefacción pueden superar los $100 mensuales, mientras que en los niveles de ingresos más altos dentro del programa el descuento es menor.

Por eso, el ahorro de cada hogar puede ser muy diferente y no debe asumirse que todos recibirán automáticamente $500.

Cómo solicitar el descuento

Las personas elegibles pueden inscribirse durante todo el año. Quienes reciben HEAP o determinados beneficios de asistencia pública podrían quedar inscritos automáticamente. Los demás hogares deben comunicarse con su compañía de electricidad o gas para demostrar que cumplen los requisitos de ingresos.

El Departamento de Servicio Público de Nueva York explica que las solicitudes se tramitan directamente a través de las compañías participantes.

En el caso de Con Edison, existe una solicitud específica para el programa ampliado de asistencia energética. La empresa solicita información sobre el tamaño del hogar y sus ingresos para determinar qué nivel de descuento corresponde.

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Nueva York busca sumar millones de hogares

El 15 de septiembre, el gobierno estatal anunció una nueva campaña de inscripción para intentar incorporar a más residentes al programa. La estrategia incluye difusión digital, correspondencia directa, mensajes de texto y coordinación con compañías de servicios públicos, agencias sociales y organizaciones comunitarias.

El estado calcula que alrededor de 2.5 millones de hogares adicionales podrían beneficiarse con la ampliación.

Para muchos residentes, la clave será comprobar nuevamente los requisitos aunque hayan pensado anteriormente que sus ingresos eran demasiado elevados para recibir asistencia.

La expansión implementada en 2026 significa que ahora pueden calificar hogares de ingresos medios que nunca habían sido elegibles para los programas tradicionales de ayuda con las facturas de energía.

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