Lowe’s adelanta el Black Friday al 29 de octubre con ofertas para ahorrar en tus compras

Lowe’s adelantará sus ofertas de Black Friday en Estados Unidos para que los consumidores distribuyan sus compras navideñas durante varias semanas. La campaña comenzará el 29 de octubre de 2026 e incluirá promociones en herramientas, electrodomésticos y decoración, aunque los mayores descuentos anunciados llegarán durante la semana de Acción de Gracias.

Para las personas que planean renovar su hogar o adelantar los regalos, conocer las fechas clave de la campaña puede ayudarlas a decidir cuándo comprar para administrar mejor sus gastos navideños.

Además, los miembros de MyLowe’s Rewards y MyLowe’s Pro Rewards tendrán acceso anticipado por internet a determinadas ofertas especiales el 26 de noviembre, un día antes que el público general. Sin embargo, todavía no se conocen el catálogo completo ni los precios de cada promoción.

Las fechas de Lowe’s Black Friday que debes conocer

La cadena anunció su calendario de ventas para Black Friday el 8 de octubre de 2026. De acuerdo con TheStreet, la temporada tendrá tres cambios importantes: un inicio anticipado, más días de promociones diarias y beneficios adicionales para miembros.

Estas son las fechas para planear tus compras en 2026:

Jueves 29 de octubre: comienzan las ofertas anticipadas de Black Friday

Del lunes 16 al viernes 27 de noviembre habrá ‘12 Days of Deals’, con nuevas promociones diarias. El evento diario crecerá de 10 a 12 días

Semana de Acción de Gracias: llegan los mayores ahorros anunciados por Lowe’s

Jueves 26 de noviembre: acceso anticipado en línea a ofertas especiales para miembros

Viernes 27 de noviembre: las ofertas estarán disponibles para el público en general

Del jueves 3 al jueves 24 de diciembre: ‘December Deal Drops’ incorpora nuevas promociones

Todas estas fechas suman oportunidades para comparar ofertas, pero no significa que todos los artículos conservarán el mismo descuento durante la campaña.

El mayor ahorro anunciado no llegará el primer día

Lowe’s señaló que “los mayores ahorros de la temporada llegan durante la semana de Acción de Gracias”, según un comunicado. Es importante conocer estas fechas si puedes posponer una compra costosa para revisar las ofertas disponibles.

Las promociones incluirán electrodomésticos grandes, herramientas eléctricas, almacenamiento, pisos, gabinetes, pintura, decoración y equipos para exteriores. También habrá productos gratuitos con determinadas compras de herramientas; la lista completa y los precios de cada evento siguen pendientes.

No todas las rebajas llegarán juntas.

Jen Wilson, vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de Lowe’s, afirmó: “Las fiestas deberían tratarse de disfrutar tu hogar, no de estresarte por todo lo que hace falta para prepararlo”. Para convertir esa promesa en ahorro, compara el modelo que necesitas y no únicamente el porcentaje de descuento anunciado.

El acceso anticipado y la entrega tienen condiciones

Las ofertas especiales conocidas como “doorbusters” estarán disponibles anticipadamente por internet para miembros el 26 de noviembre. Las tiendas físicas permanecerán cerradas ese día por Acción de Gracias.

Lowe’s también anunció entrega gratuita el mismo día en compras elegibles. Para obtenerla, necesitas membresía, un pedido mínimo de $25 y ordenar antes de las 2 p. m. Aplican restricciones de disponibilidad, peso y tamaño.

Si compras desde Nueva York o Nueva Jersey, verifica la elegibilidad con tu dirección antes de contar con ese beneficio. El anuncio nacional no confirma que cualquier producto pueda entregarse gratuitamente en cualquier domicilio.

En noviembre también habrá acceso anticipado a nuevas parrillas Traeger y accesorios, además de puntos triples en compras elegibles tras activar la promoción.

Comprar antes permite distribuir el gasto, no necesariamente reducirlo

En una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) de 2025, 42% de las personas consultadas planeaba empezar sus compras antes de noviembre. Entre quienes compraban temprano, 54% buscaba distribuir su presupuesto y 41% evitar el estrés de última hora.

El gasto previsto fue de $890.49 por persona en regalos, alimentos, decoración y otros artículos estacionales.

Katherine Cullen, vicepresidenta de Industria y Perspectivas del Consumidor de la NRF, señaló entonces: “Una y otra vez, los estadounidenses priorizan gastar en sus seres queridos durante las fiestas pese a la incertidumbre económica”.

En términos prácticos, distribuir compras puede ayudarte a organizar pagos, pero si quieres reducir el gasto, necesitas también fijar un límite y descartar artículos que no necesitas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ofertas de Lowe’s para Black Friday

¿Cuándo comienza el Black Friday anticipado?

El jueves 29 de octubre de 2026. Habrá promociones en herramientas, electrodomésticos, decoración y equipos para exteriores.

¿Necesitas membresía para todas las ofertas?

No. El calendario incluye promociones generales; la membresía permite acceder de manera anticipada por internet a determinadas ofertas especiales el 26 de noviembre.

¿Lowe’s abrirá el Día de Acción de Gracias?

Las tiendas permanecerán cerradas el jueves 26 de noviembre de 2026. Las compras y promociones disponibles ese día serán por internet.

¿Las ofertas terminarán con Black Friday?

No. Lowe’s anunció promociones adicionales del 3 al 24 de diciembre de 2026, aunque debes consultar sus productos y condiciones concretas.

Conclusión

Si quieres ahorrar con tus compras de Black Friday, el siguiente paso será comparar los precios por modelo. Guarda desde ahora una referencia del artículo que buscas y establece cuánto puedes pagar: cuando aparezcan las promociones, podrás identificar una oportunidad real de una compra impulsada por el calendario.

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