Costco confirma nueva apertura en Nueva York y ofrece hasta $40 a nuevos socios

Costco continúa expandiéndose en Estados Unidos y ya confirmó la fecha de apertura de una nueva tienda en el estado de Nueva York. El nuevo almacén de Amherst, en el área de Buffalo, abrirá oficialmente el miércoles 28 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario publicado por la propia compañía.

La sucursal estará ubicada en 4230 Ridge Lea Road, Amherst, NY 14228 y será especialmente relevante para los compradores del oeste del estado, una zona que hasta ahora no contaba con un Costco cercano de estas características.

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Costco ofrece hasta $40 a quienes se hagan socios

La compañía acompaña la apertura con una promoción para nuevas membresías.

Quienes se registren antes del 29 de noviembre de 2026 pueden recibir:

$40 en una Digital Costco Shop Card al contratar una membresía Executive.

$20 en una Digital Costco Shop Card al contratar una membresía Gold Star.

Costco muestra esta oferta directamente en la página dedicada a la apertura de Amherst.

La promoción general de Costco para nuevos miembros establece requisitos adicionales, entre ellos no haber sido miembro durante los últimos 18 meses y activar la renovación automática utilizando un método de pago elegible. Por eso, conviene revisar las condiciones completas antes de registrarse.

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Qué tendrá el nuevo Costco de Amherst

La nueva ubicación contará con varios de los servicios habituales de los grandes almacenes de la cadena:

Farmacia.

Departamento de óptica.

Centro de audífonos.

Gasolinera.

Centro de neumáticos.

También tendrá áreas de alimentos frescos, panadería, carnes y otros departamentos habituales de Costco.

La gasolinera de Costco ya está abierta

Los residentes de la zona no tendrán que esperar hasta octubre para utilizar todos los servicios. La gasolinera abrió el 4 de septiembre de 2026, varias semanas antes que el almacén principal. Costco indica que se requiere membresía para comprar combustible allí.

Además, Costco abrió temporalmente un punto de inscripción de membresías dentro de Walden Galleria, en Buffalo, para quienes quieran registrarse antes de la inauguración del nuevo almacén.

La apertura del 28 de octubre formará parte de una nueva ronda de expansión de Costco en Estados Unidos, que incluye otras sucursales previstas para octubre y noviembre en estados como Texas, California, Kansas, Missouri y Arizona.

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