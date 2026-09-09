TJ Maxx prepara una nueva apertura en Nueva Jersey: cuándo y dónde abrirá

Los compradores de Nueva Jersey tendrán una nueva ubicación de TJ Maxx para visitar antes de que termine septiembre. La cadena confirmó que trasladará su tienda de Paramus a un nuevo espacio dentro de The Fashion Center, uno de los centros comerciales de Bergen County. La apertura está programada para el jueves 24 de septiembre de 2026.

Durante la jornada inaugural, la tienda funcionará con un horario especial de 8 a.m. a 10 p.m., según informó TJ Maxx en su calendario oficial de nuevas aperturas.

Dónde estará el nuevo TJ Maxx de Paramus

La nueva ubicación estará en 34 East Ridgewood Avenue, Paramus, NJ 07652.

TJ Maxx identifica el establecimiento como parte de The Fashion Center. La página de la tienda muestra como horario habitual de lunes a sábado de 9:30 a.m. a 9:30 p.m., mientras que los domingos permanece cerrado.

Paramus es uno de los principales polos comerciales de Nueva Jersey y concentra numerosos centros comerciales y grandes cadenas minoristas, lo que convierte al nuevo local en una opción especialmente accesible para compradores del norte del estado y del área metropolitana de Nueva York.

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Qué se puede comprar en TJ Maxx

TJ Maxx basa su propuesta en vender productos de marcas conocidas y diseñadores a precios rebajados frente a los valores habituales de tiendas tradicionales.

En sus establecimientos se pueden encontrar ropa para mujeres y hombres, bolsos, accesorios, artículos para el hogar y decoración, con inventario que cambia con frecuencia. La propia compañía destaca que recibe nuevos productos de forma constante.

La apertura de Paramus forma parte del calendario de nuevas tiendas y reubicaciones que TJ Maxx mantiene activo en distintos estados a lo largo de 2026.

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