El calendario del ahorro: cuándo comprar autos, electrónicos y ropa para pagar menos en EE.UU.

Comprar en el momento equivocado puede costarte miles de dólares de más. Un televisor adquirido en agosto puede ser hasta un 30% más caro que el mismo modelo comprado tras la temporada de la NFL, mientras que negociar un auto nuevo al cierre de un trimestre puede representar un ahorro de entre $1,500 y $5,000, según diferentes análisis de consumo publicados en 2026.

La diferencia no está en el producto, sino en el momento de comprar. Las grandes cadenas minoristas y los concesionarios de Estados Unidos ajustan sus descuentos según los ciclos de inventario, las metas de ventas y las temporadas comerciales. Conocer esos periodos puede ayudarte a pagar mucho menos por los mismos artículos sin depender de cupones o promociones de último momento.

Estas son las mejores temporadas en el año para comprar distintas categorías de productos:

Enero y febrero: el mejor momento para televisores y colchones

En enero, los fabricantes presentan sus modelos nuevos en la feria de tecnología CES, en Las Vegas, y los minoristas necesitan liquidar sus inventarios del año anterior. Esta coyuntura genera uno de los periodos de descuento más importantes del año para televisores, con descuentos que van del 20% al 50% en modelos de gama media y premium.

Los precios de los televisores Samsung, LG y Sony caen drásticamente. Un OLED de alto rango que en diciembre costaba más de $2,000, en las primeras semanas de enero puede tener una rebaja de $800 a $1,000 en su valor.

Febrero es el mes ideal para colchones y muebles. Según un análisis de SimplyCodes publicado en abril de 2026, que revisó promociones de más de 150 marcas, los descuentos más frecuentes en colchones se dan durante el Presidents Day y San Valentín, con rebajas de hasta 50% en marcas como Sleep Number, Serta y Stearns & Foster.

Mayo y Memorial Day: la oportunidad para electrodomésticos

En el Memorial Day llega la venta más relevante del año para electrodomésticos de cocina y lavandería. Cadenas como Home Depot, Lowe’s, Best Buy y Samsung ofrecen descuentos del 35% al 50% en refrigeradores, lavadoras y lavavajillas.

En Memorial Day 2025, Home Depot ofreció hasta 35% en electrodomésticos de línea mayor, Lowe’s alcanzó 40% de descuento y Best Buy llegó hasta 50% en marcas seleccionadas, según reportes de TechRadar en mayo de ese año.

Para muchas familias hispanas, comprar en este fin de semana implica ahorrar entre $200 y $1,900 en un solo electrodoméstico.

Junio y julio: electrónicos y el efecto Prime Day

En junio de 2026, Amazon adelantó su temporada de ofertas más importante del año, el Prime Day del 23 al 26 de junio, con descuentos de hasta 65% en dispositivos electrónicos. Estas ofertas incluyeron productos como televisores, audífonos, computadoras y accesorios Apple.

En estos días, accesorios de Apple, Bose y Samsung registraron algunos de sus precios más bajos del año, con descuentos de entre 20% y 33%, según Amazon y PCMag. El Shark FlexStyle especial se ofreció en $200, frente a su precio habitual de $330.

Para competir con el Prime Day, otras minoristas como Best Buy y Walmart también lanzan ofertas paralelas en precios de televisores. Además, no hace falta ser cliente de Amazon para aprovechar la temporada.

Agosto y septiembre: autos del año saliente, hasta $7,000 más baratos

En estos meses ocurre la transición de año modelo en los concesionarios, es decir, cuando los modelos 2027 de las diferentes armadoras domésticas y japonesas, principalmente, comienzan a llegar a los lotes. Durante estas semanas, los modelos del año anterior deben ser liquidados y se les aplican descuentos de fabricante de $3,000 a $7,000, además de financiamiento especial de 0% APR, según un análisis de Vantage Group publicado en mayo de 2026.

Sean Ulsaker, vicepresidente de Vantage Auto Group, explicó que “el mejor momento para comprar un auto es cuando necesitas uno y cuando el trato tiene sentido”, pero reconoció que los últimos días de septiembre —fin de mes y fin de trimestre— representan una combinación entre presión de cuota mensual y bonos trimestrales de fabricante que no se repite en ningún otro momento del año.

Sabiendo estos datos, un mismo vehículo de $45,000 puede costar entre $1,500 y $5,000 menos si se compra en los últimos días de un mes de fin de trimestre que a mediados de mes, de acuerdo con OTDCheck.

Noviembre y diciembre: electrónicos, juguetes y autos de fin de año

El Black Friday sigue siendo el periodo con los descuentos más importantes del año para electrónicos. En 2025, WalletHub documentó descuentos promedio de hasta 74% en algunas tiendas de ropa.

Mientras que los televisores alcanzaron rebajas promedio de 20% a 30% en modelos de gama alta, con doorbusters (ofertas extremadamente agresivas) que se agotan en horas en cadenas como Best Buy y Walmart.

En el caso de los autos, diciembre es el mes en el que los concesionarios tienen mayor presión de venta del año. Entre el 26 y el 31 de diciembre, enfrentan simultáneamente el cierre de mes, el cierre de trimestre, el cierre de año fiscal y las metas anuales del fabricante. Justo en esta semana suelen aplicar descuentos efectivos de 6% a 12% sobre el precio MSRP, más incentivos de financiamiento.

Si bien es el periodo de tráfico más bajo del año, comprar un auto de $40,000 el 29 de diciembre en lugar del 10 de julio puede representar un ahorro de $2,400 a $4,800. Solo por elegir la fecha correcta.

¿Qué hacer antes de hacer una compra importante?

Conocer el calendario es el primer paso; pero sigue llegar preparado para obtener un mejor trato.

Para electrónicos: usa rastreadores de precios como CamelCamelCamel para verificar que el descuento es real y no un precio inflado artificialmente

usa rastreadores de precios como CamelCamelCamel para verificar que el descuento es real y no un precio inflado artificialmente Para electrodomésticos: compara ofertas entre Home Depot, Lowe’s y Best Buy antes de ir a la tienda; en Memorial Day las cadenas compiten entre sí

compara ofertas entre Home Depot, Lowe’s y Best Buy antes de ir a la tienda; en Memorial Day las cadenas compiten entre sí Para autos: consigue aprobación de financiamiento con tu banco o unión de crédito antes de ir al concesionario; el precio base y el financiamiento se negocian por separado

consigue aprobación de financiamiento con tu banco o unión de crédito antes de ir al concesionario; el precio base y el financiamiento se negocian por separado Para colchones: las tiendas como Sleep Number tienen periodos de prueba de 90 días; puedes comprar en febrero y devolver si no estás satisfecho

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los mejores momentos para comprar productos relevantes

¿Prime Day es solo para miembros de Amazon Prime?

Los descuentos de Amazon sí requieren membresía Prime. Sin embargo, durante Prime Day, Best Buy, Walmart y Target lanzan ventas paralelas accesibles para cualquier comprador sin membresía.

¿Los descuentos de Black Friday son reales o trucos de marketing?

Depende del producto y la tienda. Un análisis de DataWeave durante el Black Friday 2025 encontró que los descuentos en electrónicos fueron genuinos, aunque algunas categorías como juguetes mostraron precios inflados semanas antes.

¿Cuándo es mejor comprar ropa en EE.UU.?

Los mejores descuentos ocurren en enero, julio y noviembre. Durante Prime Day 2026, Abercrombie ofreció 20% de descuento en toda su tienda, y Sephora, hasta 50% en productos de belleza.

¿El fin de trimestre aplica para todas las marcas de autos?

Para la mayoría de marcas domésticas y japonesas (Toyota, Honda, Ford, GM, Chevrolet), la transición ocurre entre agosto y octubre. Las marcas alemanas como BMW, Mercedes y Audi hacen su transición entre octubre y diciembre, y las coreanas como Hyundai y Kia entre octubre y enero.

¿Vale la pena esperar el Memorial Day para comprar un refrigerador si lo necesito ahora?

Si tu refrigerador falla, compra hoy. Pero si buscas renovarlo, esperar a Memorial Day puede ahorrarte entre $200 y $700 en la misma marca y modelo.

¿El calendario aplica igual en todos los estados de EE.UU.?

Los ciclos de ventas de los grandes minoristas son nacionales y aplican igual en todos los estados. Sin embargo, los precios base de algunos productos, especialmente autos, varían por región.

Conclusión

Conocer el calendario del ahorro no garantiza el mejor precio, pero cambia radicalmente la posición del comprador. La diferencia entre comprar un auto en julio o en la última semana de septiembre puede representar entre $1,500 y $5,000 de ahorro sobre el mismo vehículo, sin regatear, sin cupones y sin esperar liquidaciones excepcionales.

A medida que la inflación sigue presionando el presupuesto familiar, elegir el momento correcto se vuelve una variable tan importante como la marca o el modelo. La próxima gran ventana está por llegar: los modelos 2027 comenzarán a llegar a los lotes a partir de agosto y quienes lleguen con financiamiento aprobado y precio objetivo calculado salvarán una cantidad importante de dinero para el presupuesto familiar.

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