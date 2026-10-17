Pringles ofrece $28,080 por Halloween: cómo participar antes del 22 de octubre

Para celebrar Halloween de una manera diferente, Pringles anunció un sorteo que ofrece $28,080 en efectivo y una urna personalizada valorada en $500 a un solo ganador en Estados Unidos.

La promoción estará abierta hasta este jueves 22 de octubre de 2026, a las 11:59 p. m., hora del Este, y no requiere comprar productos de la marca. Para participar, debes tener al menos 18 años y completar el registro por internet antes de que cierre la convocatoria.

El paquete tiene un valor total aproximado de $28,580, pero el ganador deberá considerar los impuestos federales, estatales y locales que correspondan. Según las reglas del sorteo, recibirá un formulario 1099 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) por el valor del premio, por lo que el monto final que recibirá será menor.

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El premio de $28,080 no se entregará en papas

Pringles explica que este dinero equivale a un suministro para “200 años” de papas fritas, pero el ganador no recibirá miles de envases ni entregas semanales, sino un pago único de $28,080 en efectivo.

La compañía calculó la cantidad utilizando como referencia 52 envases al año durante 200 años, a un precio estimado de $2.70 cada uno. La operación equivale a 10,400 envases, aunque el efectivo no estará condicionado a que el ganador lo utilice para comprar Pringles.

El paquete también incluye una urna de metal con forma de envase de Pringles, tapa removible y grabado personalizado, valorada en $500, lo que eleva el premio completo a $28,580.

Cómo participar antes de que cierre el sorteo

La promoción ‘Once You Drop’ comenzó el 13 de octubre y termina el jueves 22 de octubre a las 11:59:59 p. m., hora del Este. Está disponible para residentes legales de los 50 estados y Washington D. C. que tengan 18 años o más.

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Para participar debes seguir estos pasos:

Visita OnceYouDrop.com antes del plazo

antes del plazo Firma el documento digital humorístico denominado ‘Will and Taste-ament’

Completa el formulario con la información solicitada

Envía una sola participación por persona y dirección de correo electrónico

Las reglas son claras: “No es necesaria ninguna compra. Una compra no aumentará tus probabilidades de ganar”. La promoción no es válida donde esté prohibida por ley.

Solo habrá un ganador del premio de Pringles

Pringles seleccionará al posible ganador mediante un sorteo aleatorio alrededor del viernes 23 de octubre entre todas las participaciones válidas.

El patrocinador notificará al ganador por correo electrónico. Si no responde dentro de las 72 horas posteriores al primer intento de contacto, no cumple los requisitos o rechaza el premio, puede perderlo y la compañía podrá elegir a un suplente.

Por eso, debes revisar cuidadosamente la dirección electrónica que proporciones y consultar tu carpeta de correo no deseado después del sorteo. La empresa prevé comunicar al ganador alrededor de Halloween, aunque las reglas hablan primero de un “posible ganador” sujeto a verificación.

La urna surgió de una historia real

La campaña de la urna se debe a la historia de Fredric Baur, el diseñador del envase cilíndrico de Pringles. Tras su muerte en 2008, su familia cumplió su deseo de colocar parte de sus cenizas dentro de uno de esos recipientes.

Mauricio Jenkins, responsable de marca y contenido de aperitivos salados de Mars Snacking North America, afirmó que la promoción busca colocar a Pringles “en el lado salado de Halloween” y convertir su envase en parte del legado del ganador.

La estrategia se apoya en el humor negro característico de estas fiestas, pero el premio y sus consecuencias fiscales no son ficticios.

Ganar los $28,080 también implica impuestos

Las reglas establecen que “todos los impuestos federales, estatales y locales aplicables sobre los premios son responsabilidad exclusiva del ganador”. El valor sujeto a declaración incluye el efectivo y el valor atribuido a la urna.

El IRS señala que los premios de sorteos que no implican apuestas deben reportarse como otros ingresos. También establece que el valor justo de mercado de los objetos recibidos como premio puede formar parte del ingreso imponible.

Si ganas, no debes asumir que podrás gastar los $28,080 completos. Te conviene reservar una parte y consultar a un preparador de impuestos sobre las obligaciones correspondientes a tu estado de residencia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el sorteo ‘Once You Drop’ de Pringles

¿Cuánto dinero entregará Pringles?

El ganador recibirá $28,080 en efectivo y una urna personalizada valorada en $500. El valor total aproximado del paquete es de $28,580.

¿Cuándo termina la promoción?

La inscripción cierra el jueves 22 de octubre de 2026 a las 11:59:59 p. m., hora del Este. Las solicitudes enviadas después del plazo no serán válidas.

¿Es necesario comprar Pringles para participar?

No. La inscripción es gratuita y comprar productos no aumenta las probabilidades de ganar. Solo se admite una participación por persona y correo electrónico.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Pueden participar residentes legales de los 50 estados y Washington D. C. que tengan 18 años o más. Empleados del patrocinador y determinados familiares están excluidos.

¿El ganador debe usar la urna?

No. El documento digital de la campaña es una pieza humorística y no obliga legalmente al ganador a utilizar la urna para sus restos.

Conclusión

La oportunidad para participar por $28,080 dólares permanecerá abierta durante pocos días. Si decides participar, completa el formulario antes del 22 de octubre, guarda la confirmación y revisa tu correo después del día 23; si resultas seleccionado, tendrás solo 72 horas para responder y deberás calcular el impacto fiscal antes de gastar el premio.

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