Candidato republicano abandona la carrera a vicegobernador tras un accidente en Massachusetts

El republicano Shawn Oliver retiró su candidatura a la vicegobernación de Massachusetts después de ser detenido por un accidente de tráfico que involucró cinco vehículos en New Bedford, ciudad de la que es concejal. Las autoridades investigan si conducía bajo los efectos del alcohol.

Oliver, de 42 años, anunció su decisión este domingo mediante una publicación en Facebook, en la que explicó que había optado por suspender su campaña para evitar que la contienda electoral quedara marcada por sus circunstancias personales.

“Esta elección es demasiado importante como para verse empañada por asuntos personales”, afirmó el político, quien también agradeció el respaldo recibido durante su candidatura y pidió privacidad mientras atraviesa lo que describió como un momento difícil.

El accidente ocurrió la noche del sábado, cuando el vehículo que conducía Oliver volcó e impactó contra varios automóviles estacionados. El concejal fue trasladado a un hospital y posteriormente detenido por las autoridades.

Según informó el periódico The New Bedford Light, Oliver fue fichado en la cárcel del Departamento del Alguacil del condado de Bristol y quedó en libertad durante la mañana del domingo.

Su detención provocó críticas y solicitudes para que abandonara la carrera electoral. Mike Minogue, candidato republicano a gobernador de Massachusetts, confirmó que le había pedido a Oliver que suspendiera su campaña de inmediato.

“Shawn tiene suerte de estar vivo y suerte de que ningún inocente resultara herido. No hay excusa para conducir bajo los efectos del alcohol”, declaró Minogue en un comunicado.

El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, también se pronunció sobre el caso y calificó las acusaciones contra el concejal como “sumamente preocupantes”. Además, sostuvo que los ciudadanos merecen conocer la explicación de Oliver sobre lo ocurrido.

Con información de EFE.

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