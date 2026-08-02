Margot Robbie y Ryan Gosling no cierran acuerdo con Warner Bros. para “Barbie 2”

En medio de la polémica por la fusión que quiere hacer con Paramount Discovery, Warner Bros. está en problemas con la producción de la secuela de “Barbie”, la exitosa película que se estrenó en el 2023 y que alcanzó a recaudar miles de millones de dólares en taquilla.

En un reciente reporte compartido por “The New York Times”, se asegura que el estudio no ha logrado convencer a Margot Robbie y a Ryan Gosling para que cierren el acuerdo y puedan volver a protagonizar “Barbie 2”. Supuestamente, Warner Bros. no acepta los honorarios que solicitan.

El medio también ha informado que el estudio no hizo firmar a sus actores ningún contrato que los comprometiera a ser parte de futuras secuelas. Lo que hace más difíciles las negociaciones. Supuestamente, Gosling, quien acaba de confirmar su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel, estaría solicitando $20 millones de dólares para participar en “Barbie 2”.

Aunque no se habló de la opción de una secuela desde el primer momento, se asegura que Greta Gerwig, guionista y directora de “Barbie” (2023), ya tiene una idea para esta segunda parte, aunque no la ha compartido con Warner Bros. aún. Hay que recordar que el guion de la primera lo escribió junto con su esposo, Noah Baumbach.

“The New York Times” también asegura que el estudio busca cerrar un acuerdo con los actores rápido para así poder comenzar con el proyecto. La necesidad de hacer rápido está relacionada con los derechos del personaje, los cuales se vencen en diciembre de este año. Se dice que si no se cierra el acuerdo antes de eso, Mattel podrá rediseñar la propiedad intelectual para una nueva película. Incluso, podría buscar a un nuevo director y elenco.

Warner Bros. también ha compartido un comunicado recientemente, en el que explican: “Mattel tendría que rediseñar la propiedad intelectual para una nueva película, lo que implicaría un nuevo director, un nuevo reparto y un nuevo concepto”.

Por otro lado, también niegan que no estén dispuestos a pagar la cifra que solicitan los actores. Ahora, solo queda esperar los próximos días para saber si se llega a un acuerdo o no. Tampoco se sabe si Gerwig estaría pensando en ofrecer el guion de “Barbie 2” a otros estudios.

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