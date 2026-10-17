Polémica con Los Tigres del Norte: habría censura por mensaje sobre migración en su Tiny Desk

La edición del Tiny Desk de Los Tigres del Norte publicado por NPR Music desató críticas después de que usuarios detectaran la desaparición de un mensaje de apoyo a los migrantes pronunciado por el periodista Félix Contreras. La intervención formaba parte de la introducción del concierto, estrenado el jueves 15 de octubre como parte de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Las sospechas surgieron un día después de la publicación, cuando internautas compararon la presentación original con la versión disponible en el canal oficial de YouTube de NPR Music. La diferencia estaba en las palabras con las que Contreras había contextualizado la participación de la agrupación mexicana y expresado su solidaridad con una comunidad afectada por las políticas migratorias estadounidenses.

En la grabación original, el periodista y conductor del programa “Alt.Latino” dijo: “Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí”.

Ese fragmento ya no aparece en el video publicado en YouTube. En su lugar, sólo permanece el agradecimiento final de Contreras a Los Tigres del Norte, mientras que la intervención de Anamaria Artemisa Sayre, periodista y productora de “Alt.Latino”, se mantiene sin modificaciones.

Félix Contreras recordó episodios históricos contra los migrantes

El mensaje eliminado no se limitaba a una bienvenida a los músicos. Antes de pronunciarlo, Contreras había advertido al público que intentaría completar su intervención “sin llorar”, en una introducción marcada por referencias a la historia de la comunidad latina en territorio estadounidense.

Entre los episodios que mencionó figuraron la Operación Espaldas Mojadas, el programa de deportaciones masivas impulsado en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y el cambio de frontera ocurrido en 1848. Ambas referencias situaron las dificultades de los migrantes mexicanos dentro de una historia de persecución y pérdida de derechos.

La participación de Los Tigres del Norte adquirió así un contexto que iba más allá de la música. La agrupación, conocida por un repertorio que aborda las experiencias de los migrantes, fue presentada con un mensaje que vinculaba su trayectoria con las vivencias de la comunidad latina.

NPR Music no ha aclarado por qué editó la presentación

Hasta el momento, NPR Music no ha explicado públicamente por qué el discurso fue recortado de la versión de YouTube. El diario El País informó que contactó a la radiodifusora para solicitar una respuesta oficial, pero no había recibido contestación al momento de publicar su información.

La ausencia de una explicación alimentó las críticas y las preguntas sobre los motivos de la edición. Sin una postura oficial, no se ha confirmado si la decisión respondió a una determinación editorial ni quién estuvo a cargo del cambio.

Mientras tanto, el discurso completo de Félix Contreras continúa disponible en la cuenta oficial de Instagram de NPR. Esa publicación permitió a los usuarios contrastar ambas versiones y comprobar que el mensaje de apoyo a los migrantes sí formaba parte de la presentación original, aunque ya no aparezca en el video difundido en YouTube.

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