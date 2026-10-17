Ellen DeGeneres quiere volver a la televisión y dejar atrás el escándalo laboral de su programa

Ellen DeGeneres, quien se alejó de la televisión después de las acusaciones de un ambiente laboral tóxico en su programa, reconoció que extraña su antigua rutina frente a las cámaras y que le gustaría volver a trabajar en ese medio. La comediante, de 68 años, hizo la confesión durante su participación del viernes en “The Graham Norton Show”, donde habló con humor sobre su vida actual en el Reino Unido.

“No tengo nada que hacer y realmente extraño estar en la tele”, afirmó. DeGeneres también recordó los momentos que disfrutaba detrás de cámaras y la conexión con quienes hacían posible cada emisión: “Extraño muchas cosas de eso: reírme con los guionistas y el público. Pienso en hacer cosas aquí. Creo que es bastante fácil salir en la tele aquí”.

La presentadora, incluso, bromeó con la variedad de formatos que podría explorar en la televisión británica. Mencionó programas dedicados a la alfarería, la costura y las personas que ven televisión, en referencia a “The Great Pottery Throwdown”, “The Great British Sewing Bee” y “Gogglebox”.

Aunque sus comentarios dejan ver que la pantalla sigue siendo una parte importante de su vida, DeGeneres no anunció ningún proyecto concreto ni confirmó planes para regresar.

Su nueva vida en Reino Unido tras dejar Hollywood

La humorista y su esposa, Portia de Rossi, de 53 años, se trasladaron de Los Ángeles a la región inglesa de los Cotswolds en 2024, después de la reelección de Donald Trump para un segundo mandato presidencial. Desde entonces, DeGeneres ha expresado públicamente su entusiasmo por vivir en el país.

En agosto de 2025, describió así su experiencia: “Aquí todo es simplemente mejor: la forma en que se trata a los animales, la gente es educada. Me encanta estar aquí”.

También destacó el entorno y el ritmo de vida de la zona: “Es absolutamente hermoso. Simplemente no estamos acostumbrados a ver este tipo de belleza. Los pueblos, las ciudades y la arquitectura: todo lo que ves es encantador y es simplemente una forma de vida más sencilla”.

Las acusaciones que marcaron el final de su programa

El deseo de volver a la televisión llega después de uno de los episodios más difíciles de su trayectoria. En 2020, mientras “The Ellen DeGeneres Show” seguía al aire, diez exempleados la acusaron de propiciar un entorno de trabajo tóxico, marcado, según las denuncias, por el racismo, el miedo y la intimidación.

DeGeneres respondió públicamente a las acusaciones durante la apertura de una temporada del programa y reconoció que se habían producido situaciones inaceptables. “Me enteré de que aquí sucedieron cosas que nunca debieron haber pasado”, dijo entonces. “Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lamento mucho lo ocurrido a las personas afectadas”, añadió.

La conductora también aseguró que se habían realizado modificaciones en el lugar de trabajo: “Hemos hecho los cambios necesarios y hoy comenzamos un nuevo capítulo”.

El programa terminó en 2022, después de 19 temporadas. Desde su mudanza, Ellen DeGeneres ha mantenido un perfil discreto, aunque recientemente fue vista junto a Meghan Markle, exprotagonista de “Suits”, en el pub Three Horseshoes, cerca de Burford, en Oxfordshire. Portia de Rossi también estuvo presente en el encuentro.

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