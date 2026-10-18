Clima de hoy en Nueva York para este domingo 18 de octubre

¿Cómo deberías prepararte para salir este domingo en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:10 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:11 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 63 grados Fahrenheit (11 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 30% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.