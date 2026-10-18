El tiempo de hoy en Chicago para este domingo 18 de octubre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 18 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 1 durante el día y del 2 durante la noche. Además, Asimismo, habrá cielos sin nubes.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 14.91 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:06 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:05 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá escasa nubosidad. Se estima que la temperatura máxima sea de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 3% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima