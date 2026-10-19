Chicago: pronóstico del tiempo para este lunes 19 de octubre

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 19 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante la primera mitad del día y del 2 durante la noche. Además, Asimismo, se espera escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:07 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:03 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevé escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada será de 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 3% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima