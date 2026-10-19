Mexi celebra el Día de los Muertos con un paseo por tequilas y mezcales

El Día de los Muertos es una celebración de la memoria, las tradiciones y los vínculos con los seres queridos que ya no están. En torno a esta fecha, los sabores y aromas de México adquieren un significado especial, y los destilados de agave ofrecen una manera de acercarse a la riqueza cultural y gastronómica del país.

En Nueva York, Mexi, mezcalería y taquería con establecimientos en Williamsburg y Stone Street, en el Distrito Financiero, propone explorar esta herencia a través de una extensa colección de tequilas, mezcales y otros destilados mexicanos. Entre ambas ubicaciones, el establecimiento reúne más de 1,200 expresiones de bebidas de agave, con especial atención a las marcas de pequeños productores y a los métodos tradicionales de elaboración.

José María Dondé Rangel cuenta historias a través de sus cocteles y preparaciones./Fotos: Lizzie Munro

La selección permite descubrir que el universo del agave va mucho más allá de los tequilas y mezcales más conocidos. También incluye destilados menos habituales en las barras estadounidenses, como raicilla, sotol y bacanora, cada uno con características vinculadas a sus ingredientes, regiones de origen y procesos de producción.

El programa de bebidas está dirigido por José María Dondé Rangel, quien concibe cada botella como una oportunidad para contar una historia. Su propuesta busca que los visitantes conozcan los antecedentes culturales y geográficos de los destilados, en lugar de concentrarse únicamente en los cócteles que se preparan con ellos.

El lugar ofrece una propuesta culinaria de cocina mexicana tradicional./Foto: RHC

Esta filosofía pone el foco en los productores y en las técnicas que mantienen vivas las tradiciones de distintas comunidades mexicanas. También invita a apreciar la diversidad de aromas y sabores que pueden encontrarse en las bebidas elaboradas a partir del agave.

La experiencia se complementa con una propuesta culinaria de cocina mexicana tradicional, que incorpora técnicas como la nixtamalización, ingredientes de variedades ancestrales y recetas familiares. La filosofía de elaboración desde cero busca conservar la conexión entre los productos, la cocina y sus raíces.

La selección permite descubrir que el universo del agave va mucho más allá de los tequilas y mezcales más conocidos./Foto: RHC

Para quienes desean celebrar el Día de los Muertos con una mirada a la cultura mexicana, una degustación de diferentes tequilas y mezcales puede convertirse en un recorrido por sus regiones productoras y tradiciones.

Para más información, visitar: https://mexi.nyc/.