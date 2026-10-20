Guillermo del Toro se emociona hasta las lágrimas en Morelia: “Estamos legando un mundo en ruinas”

Guillermo del Toro protagonizó uno de los momentos más emotivos de la edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia al reflexionar sobre el estado actual de la sociedad y el futuro que las generaciones adultas están dejando a los más jóvenes.

El director mexicano no pudo contener las lágrimas cuando habló sobre el deterioro moral, social y espiritual que observa en el mundo, dos décadas después del estreno de una de sus películas más emblemáticas: “El laberinto del fauno”.

El cineasta llegó a Morelia en medio de una entusiasta recepción por parte de sus seguidores, que lo esperaron entre gritos y muestras de admiración. El director participó en distintas actividades para celebrar el regreso de su aclamada película en una nueva versión en 3D.

Su intervención más conmovedora ocurrió cuando le preguntaron qué había cambiado y qué permanecía igual desde que “Pan’s Labyrinth” llegó por primera vez al festival, hace 20 años.

Con la voz marcada por la emoción, el director compartió una reflexión sobre el rumbo de la humanidad y la responsabilidad de las generaciones actuales frente a quienes heredarán el mundo.

“El estado actual de nuestra especie y de nuestra sociedad supera con creces todo lo que hubiéramos podido imaginar entonces. Pero reconozco la misma tristeza y desesperación”, expresó.

El cineasta lamentó que las generaciones anteriores no hayan conseguido garantizar mejores condiciones para quienes vienen después y pronunció una de las frases más impactantes de su intervención: “Me duele profundamente ver cómo una, dos o tres generaciones le fallan a la siguiente”.

Del Toro continuó con una reflexión sobre las consecuencias de ese deterioro: “Estamos legando un mundo en ruinas, fracturado moral, social y espiritualmente, con el tejido mismo que una vez nos permitió contar fábulas y parábolas desmoronándose”.

La visita del director a Morelia también estuvo marcada por la celebración de los 20 años de “Pan’s Labyrinth”, película que consolidó su prestigio internacional y obtuvo tres premios Óscar..

“Nos embarcamos en una aventura que fue financieramente espantosa, pero cinematográficamente hermosa”, afirmó al referirse a las dificultades que acompañaron la producción.

El director explicó que la verdadera magnitud de la recepción se hizo evidente cuando la película se presentó en el Festival de Cannes. Allí, el filme recibió una ovación de pie que, según recordó, superó los 22 minutos.

“Nunca se sabe cómo será recibida una película. Nosotros solo lo descubrimos cuando la proyectamos por primera vez en Cannes. Recibimos esa famosa ovación de pie que duró más de 22 minutos y, a partir de ese momento, todo cambió. Nos cambió la vida”, relató.

La edición número 24 del festival comenzó el 16 de octubre y está prevista hasta el 25 de octubre, con una programación que reúne producciones y figuras destacadas del cine.