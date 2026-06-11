Tener una enfermedad grave ya no basta: Medicaid exigirá demostrar incapacidad para trabajar

Millones de beneficiarios de Medicaid podrían toparse con más obstáculos para conservar su cobertura médica. Bajo las nuevas reglas impulsadas por la One Big Beautiful Bill de Donald Trump, a partir de 2027 las personas que soliciten una exención de los requisitos laborales deberán demostrar que su enfermedad o condición limita su capacidad para trabajar, estudiar o realizar actividades comunitarias, incluso si padecen enfermedades graves.

Este cambio ha levantado una alerta entre defensores de pacientes y expertos en salud porque podría dificultar el acceso a cobertura médica accesible para personas con cáncer, trastornos mentales severos, discapacidades y otras condiciones médicas que antes tenían mayor facilidad para recibir una exención.

De acuerdo con estimaciones del Commonwealth Fund, cerca de 5.6 millones de pacientes de centros de salud comunitaria quedarían expuestos a perder cobertura el próximo año si no pueden demostrar que trabajan o estudian al menos 80 horas al mes, o bien si los enfermos graves no logran probar que su condición les impide trabajar, incluso si ya cuentan con un diagnóstico. Con estas medidas, la enfermedad, por sí sola, ya no alcanza.

El diagnóstico ya no exime: los cambios que están por venir

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), encabezados por el doctor Mehmet Oz, publicaron el 1 de junio de 2026 una regla interina que redefine el concepto “médicamente frágil”, la categoría que exime a los beneficiarios de los requisitos de trabajo.

Antes, una persona con leucemia, esquizofrenia o sida podía ser clasificada automáticamente como médicamente frágil por su diagnóstico. Con la nueva norma, el paciente debe demostrar que esa condición “deteriora significativamente” su capacidad de trabajar, estudiar o hacer labor de voluntariado.

Además, el CMS aclaró en un comunicado que el gobierno federal “eligió no permitir que los estados excluyan categóricamente a personas de los requisitos de trabajo basándose únicamente en un diagnóstico o tipo de condición”.

Una historia que resume el riesgo real

DeAnna Brandon, sobreviviente de cáncer de sangre residente en Rowan, Carolina del Norte, esperaba quedar exenta automáticamente.

Sin embargo, esta regla echó por la borda sus expectativas.

Ahora, eventualmente tendrá que probar que el agotamiento extremo y los problemas de memoria causados por su tratamiento de quimioterapia “deterioran significativamente” su capacidad de cumplir con los mandatos. Si no lo logra, podría perder su cobertura y con ella el acceso a la quimioterapia.

“Lo peor de todo es que ni siquiera hay una lista de condiciones que califiquen”, advirtió un análisis de la organización Kaiser Family Foundation (KFF) publicado en mayo de 2026. “La definición de fragilidad médica es restrictiva y distinta de lo que los estados esperaban”.

¿Qué exige la nueva regla y cuándo?

2027 : Los beneficiarios deben acreditar al menos 80 horas mensuales de trabajo, voluntariado o estudios para conservar Medicaid. Podrán declarar por sí mismos si cumplen la exención médica.

: Los beneficiarios deben acreditar al menos de trabajo, voluntariado o estudios para conservar Medicaid. Podrán declarar por sí mismos si cumplen la exención médica. 2028 : Cuando renueven su cobertura, deberán probar documentalmente que su condición los incapacita para trabajar, mediante registros médicos, historial de reclamaciones u otra documentación.

: Cuando renueven su cobertura, deberán que su condición los incapacita para trabajar, mediante registros médicos, historial de reclamaciones u otra documentación. Los estados deciden: El CMS aclaró que son los estados, no los médicos, quienes determinarán si alguien califica como médicamente frágil. Sin lista federal de condiciones, cada estado podría aplicar criterios distintos.

Lo que este cambio significa para la comunidad hispana

Para muchas familias hispanas, Medicaid no es una opción: es la única cobertura disponible. En estados con alta concentración de población latina como California, Texas, Florida e Illinois, los cambios podrían traducirse en interrupciones de tratamientos crónicos, cirugías canceladas o diagnósticos sin seguimiento.

La Alianza Americana del Pulmón, AIDS United y otras organizaciones de salud anunciaron que refutarán estos cambios con comentarios formales durante el período de 60 días que vence el 31 de julio de 2026, exigiendo que el CMS permita exenciones automáticas para enfermedades graves sin necesidad de prueba adicional.

También informaron que están explorando recursos legales.

¿Qué puedes hacer ahora ante los cambios de Medicaid?

Si tienes Medicaid y una enfermedad crónica , consulta con tu trabajador social o clínica comunitaria antes de que termine el año para documentar cómo tu condición afecta tu capacidad de trabajar.

, consulta con tu trabajador social o clínica comunitaria antes de que termine el año para documentar cómo tu condición afecta tu capacidad de trabajar. Si vives en un estado de expansión de Medicaid , el requisito laboral entra en vigor el 1 de enero de 2027; algunos estados lo están implementando antes.

, el requisito laboral entra en vigor el 1 de enero de 2027; algunos estados lo están implementando antes. Si eres inmigrante con green card de menos de cinco años, los cambios en elegibilidad también te afectan por separado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los cambios en Medicaid

¿Quién tiene que cumplir el requisito de trabajo de 80 horas mensuales?

Los adultos de entre 19 y 64 años inscritos en Medicaid a través de la expansión del ACA que no estén embarazadas ni en Medicare. Hay exenciones para veteranos con discapacidad total, padres de niños pequeños y cuidadores.

¿Qué condiciones médicas eximen del requisito laboral?

La nueva regla no establece una lista fija de diagnósticos. Queda a criterio de cada estado determinar si una enfermedad “deteriora significativamente” la capacidad de trabajar.

¿Puedo perder Medicaid si ya estoy en tratamiento?

Sí. Si no puedes demostrar que tu condición te impide trabajar, o si no cumples las 80 horas mensuales, puedes perder la cobertura aunque estés en tratamiento activo.

¿Hay un período para impugnar estas reglas?

Sí. El período de comentarios públicos dura 60 días desde el 3 de junio de 2026. Organizaciones de salud y grupos de pacientes están presentando objeciones formales y demandas legales.

¿Cómo afecta esto a los inmigrantes?

Los inmigrantes con Medicaid por razones de ingresos, no de edad o discapacidad, no están sujetos a la verificación de activos. Pero los cambios en elegibilidad por estatus migratorio afectan a quienes tienen una green card de menos de cinco años.

¿Qué estados aplican el requisito antes de 2027?

Algunos estados republicanos decidieron implementar los requisitos laborales antes de la fecha federal obligatoria de enero de 2027. Nebraska, por ejemplo, ya ajustó su propio programa.

Conclusión

La regla del CMS crea un escenario inédito: estar gravemente enfermo ya no garantiza protección automática en Medicaid. Lo que venga en los próximos meses dependerá de si los comentarios públicos y las presiones legales logran que el gobierno federal modifique la definición de fragilidad médica antes de que venza el plazo en julio, y si los estados optan por criterios más amplios o más estrictos al implementar la norma.

Para millones de familias que dependen de Medicaid como su única red de salud, el 2027 podría ser el año en que descubran que su cobertura desapareció justo cuando más la necesitaban.

Sigue leyendo:

– Casa Blanca prioriza gasto militar de $1.5 billones con recortes masivos en salud y vivienda

– Auditoría federal detecta posible fraude de hasta $196 millones de dólares en transporte de Medicaid en Nueva York

– Cámara aprueba extensión de subsidios de seguro médico para millones de personas