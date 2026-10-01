Nuevo ciclo de SNAP permite recuperar hasta $306 al mes en Nueva York a partir de hoy

Nueva York inicia este jueves 1 de octubre de 2026 un nuevo ciclo de 36 meses para aplicar el límite de SNAP a ciertos adultos sin dependientes, lo que permitirá que algunas personas recuperen la ayuda alimentaria. El beneficio máximo es de $306 mensuales para un hogar de una persona, aunque la cantidad real depende de los ingresos, gastos y deducciones del hogar. El cambio reinicia los meses contabilizables, pero no reactiva automáticamente los casos cerrados.

Las reglas sobre Adultos Aptos para Trabajar sin Dependientes (ABAWD) se aplican generalmente a adultos de 18 a 64 años que no viven con un menor de 14 años y que no están exentos. Quienes estén sujetos al límite deben cumplir los requisitos de trabajo o actividades autorizadas para conservar SNAP después de los tres meses permitidos.

En la mayor parte de Nueva York, esas reglas están vigentes desde el 1 de marzo de 2026; ciertas zonas indígenas mantienen una exención federal. Lo que cambia hoy es el periodo estatal de 36 meses, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2029.

El reinicio no reactiva los casos

Si tus beneficios se detuvieron durante el ciclo anterior, revisa tu situación antes de asumir que volverán a depositarse automáticamente. En Nueva York, una persona que fue retirada de un hogar que todavía recibe SNAP puede solicitar que la incorporen nuevamente, pero quienes perdieron un caso cerrado deben presentar una nueva solicitud.

La Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados de Nueva York (OTDA) confirmó que “un nuevo periodo de 36 meses comenzará el 1 de octubre de 2026”. El ciclo anterior comenzó el 1 de octubre de 2023 y concluyó precisamente este miércoles 30 de septiembre de 2026.

En términos prácticos, los meses de incumplimiento acumulados anteriormente ya no bloquean por sí solos la elegibilidad dentro del nuevo periodo. Sin embargo, la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York (HRA) indica que quien ya perdió la ayuda debe volver a solicitar SNAP o pedir que lo agreguen a un caso activo.

¿Quién recibe tres meses nuevos?

La regla afecta a los adultos clasificados como ABAWD: personas de 18 a 64 años, aptas para trabajar y que no viven con un menor de 14 años. Pueden cobrar SNAP durante solo tres meses dentro del ciclo si no cumplen una actividad autorizada ni califican para una exención.

Krista Hesdorfer, directora de asuntos públicos de Hunger Solutions New York, explicó que “las personas pueden recibir hasta tres meses de beneficios en un periodo de 36 meses”. Esos meses no tienen que ser consecutivos.

El pago depende del ingreso, los gastos y el tamaño del hogar. Desde hoy, el máximo mensual es de $306 para un hogar de una persona, $562 para dos y $1,023 para cuatro; el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señaló que el beneficio mínimo para hogares elegibles de una o dos personas “aumentará a $25”.

Cómo conservar la ayuda

HRA permite cumplir mediante empleo, trabajo en especie, escuela, capacitación, búsqueda laboral autorizada, voluntariado o actividades asignadas por un proveedor PACE. En la mayoría de los casos solicitan completar 80 horas al mes y guardar comprobantes.

Trabajo: 80 horas mensuales o ingresos superiores a $942.50 al mes , aunque trabajes menos horas

80 horas mensuales o ingresos superiores a , aunque trabajes menos horas Estudios o capacitación: 80 horas mensuales y documentación cuando HRA la solicite

80 horas mensuales y documentación cuando HRA la solicite Voluntariado: las horas se calculan con la parte del beneficio SNAP correspondiente al adulto, dividida entre el salario mínimo aplicable. En la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester es de $17 por hora; en el resto del estado, de $16

HRA resume la consecuencia así: “Si recibes tres faltas dentro de 36 meses, tus pagos de SNAP se detendrán”. Una falta ocurre cuando no completas o no reportas correctamente la actividad mensual.

Exenciones que debes reportar

Puedes quedar fuera del límite si recibes ayuda por desempleo o beneficios por discapacidad, estás embarazada, tienes una condición física o mental que impide trabajar 20 horas semanales, participas en tratamiento por consumo de sustancias o cuidas a un menor de seis años o a una persona incapacitada.

Si tienes una condición médica, pide a un profesional autorizado que complete el formulario FIA-1021w y súbelo a ACCESS HRA. La exención debe quedar registrada; no reportarla puede exponer tu caso a una suspensión.

Cómo recuperar SNAP

Para recuperar SNAP en la ciudad de Nueva York, presenta una nueva solicitud o pide que te reincorporen al hogar. Durante la entrevista puedes comprometerte a trabajar o estudiar 80 horas durante los siguientes 30 días, o documentar 12 horas de búsqueda laboral y participar en una colocación de HRA.

También puedes recuperar la elegibilidad completando 80 horas de voluntariado dentro de un periodo de 30 días. Para recibir orientación, llama al 718-SNAP-NOW (718-762-7669), de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.; hay interpretación gratuita.

Fuera de la ciudad, comunícate con el departamento local de servicios sociales o con OTDA al 1-800-342-3009.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los cambios en SNAP a partir del 1 de octubre de 2026 en Nueva York

¿SNAP se deposita automáticamente el 1 de octubre?

No. La fecha reinicia el ciclo federal para la regla ABAWD, pero no reactiva casos cerrados. Si tu expediente terminó, debes volver a solicitar.

¿Quién puede aprovechar el nuevo ciclo de 36 meses de SNAP en Nueva York?

Un adulto de 18 a 64 años, apto para trabajar y sin un menor de 14 años en el hogar podría disponer de tres meses nuevos, si cumple los demás requisitos.

¿Puedo recuperar SNAP si ya lo perdí?

Sí. Puedes volver a solicitar, pedir que te agreguen a un caso activo, acreditar una exención o demostrar el cumplimiento laboral.

¿Cuánto puedo recibir por SNAP en Nueva York?

El máximo es de $306 para una persona y $1,023 para cuatro. HRA calcula el pago según ingresos, gastos y tamaño del hogar.

¿Qué pasa si bajan mis horas de trabajo?

Debes avisar al distrito local dentro de los 10 días posteriores al final del mes si tus horas de trabajo remunerado o no remunerado caen por debajo de 80. Esta obligación no debe formularse específicamente como una reducción de horas de capacitación o búsqueda laboral.

Conclusión

El nuevo ciclo de SNAP que inicia este jueves ofrece una oportunidad para recuperar dinero destinado a comida, pero gastar los tres meses sin preparar una exención o actividad autorizada solo aplazará otra pérdida de los beneficios.

Si tu caso cerró, te conviene actuar ahora, conservar comprobantes y confirmar por escrito tu clasificación.

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