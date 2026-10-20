Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 20 de octubre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este martes en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme se encontrarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 13.67 mph en el día y los 12.43 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:12 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:08 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 48 y los 61 grados Fahrenheit (9 y 16 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 2% por la tarde y 2% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.