Pronóstico del clima en Chicago para este martes 20 de octubre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy martes 20 de octubre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 07:08 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:02 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes escasas. Se estima que la temperatura máxima sea de 66 grados Fahrenheit (19 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 54 (12ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 3% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima