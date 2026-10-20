Seguros de Salud: Se reabre la inscripción

En pocos días comenzará en todo el estado el período de inscripción abierta en uno de los varios planes de seguros médicos del New York State of Health, el de los Planes de Salud Calificados. Y como lo viene haciendo desde hace más de una década, nuestra Hispanic Federation seguirá prestando ayuda a nuestra comunidad para la inscripción o reinscripción en ese componente de lo que se conoce popularmente como Obamacare.

“Sabemos que navegar el sistema de salud puede generar muchas dudas y a veces es abrumador para nuestras familias”, comenta Liliana Melgar-Hoyos, vicepresidenta de Operaciones de la Salud de la Federación Hispana. “Pero como siempre, nuestra comunidad puede contar con nuestro apoyo para enterarse de las opciones disponibles y para que les ayudemos con los trámites de inscripción o reinscripción”.

A partir del 1 de noviembre, las personas y familias que califiquen para los Planes de Salud Calificados podrán revisar sus planes actuales, renovar su cobertura en los mismos o inscribirse por primera vez en uno de ellos. Pero hay plazos a tener en cuenta. Quienes se inscriban o cambien de plan antes del 15 de diciembre disfrutarán de cobertura a partir del 1 de enero de 2027. Pero les aconsejo que no pierdan tiempo, porque el período de inscripción abierta en esos planes terminará el 31 de diciembre.

“Contamos con un equipo de navegadoras certificadas, que conocen a fondo el sistema y están capacitadas para guiar a la comunidad con seguridad”, añade Melgar-Hoyos. “El proceso es totalmente confidencial y gratuito y nuestro personal es bilingüe. Así que invitamos a todas y todos los neoyorquinos a que dejen de lado sus dudas y temores y nos llamen con absoluta confianza”.

Estos plazos que les mencionamos solo se aplican a quienes quieran participar en los Planes de Salud Calificados, ya que la inscripción en los otros tres –Medicaid, Child Health Plus y el Plan Esencial– permanece abierta durante todo el año.

Aunque desde su implementación inicial en 2010, Obamacare amplió notablemente el acceso de nuestra gente a los seguros médicos, en 2025 más de uno de cada cinco adultos hispanos de 18 a 64 años —o el 21.9 por ciento— todavía carecía de cobertura. En la población estadounidense en general, la proporción de personas de esas edades sin seguro médico era levemente superior al 11 por ciento, o algo más de una de cada 10 personas.

“Quiero recalcar que estamos aquí para ayudar a todas las personas de nuestra comunidad a entender sus opciones y para acompañarlas paso a paso con sus solicitudes”, termina diciendo Liliana Melgar-Hoyos. “Pero son las y los interesados quienes deben dar el primer paso. Y eso lo pueden hacer llamando a nuestra línea de asistencia, al (833) 656-2626”.

Háganlo pronto, porque el tiempo vuela.

Y si quieren saber más sobre nuestra Hispanic Federation, nuestras agencias y programas, visiten nuestro sitio web o llamen al (212) 233-8955, o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation