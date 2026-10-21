El Museo Paley sube el volumen en noviembre con música en vivo y talleres artísticos

El Paley Center for Media anunció nuevas actividades musicales para noviembre, entre ellas un evento en vivo con el grupo emergente de pop latino SANTOS BRAVOS y un taller práctico de música para estudiantes de secundaria, en colaboración con la organización Notes for Notes. Estas propuestas se suman a la serie mensual Southern Rounds: Bringing Nashville to New York! como parte de la programación musical del museo.

“Estos emocionantes eventos ejemplifican lo que hace tan especial la iniciativa musical de Paley: llevar al público más allá de las actuaciones para descubrir las historias, la creatividad y el talento que hay detrás de la música”, afirmó Maureen J. Reidy, presidenta y directora ejecutiva del Paley Center for Media.

El miércoles 4 de noviembre, SANTOS BRAVOS, uno de los nuevos grupos que está ganando popularidad en la escena global del pop latino, llegará al Museo Paley para un evento especial de una sola noche en Nueva York, dedicado a su música, sus historias y el camino hacia su creciente éxito internacional.

Los seguidores podrán compartir con DREW, KAUÊ, ALEJANDRO, KENNETH y GABI una velada que combinará actuaciones en vivo con una mirada exclusiva al proceso de formación del grupo. Los integrantes hablarán sobre sus trayectorias individuales, su intenso entrenamiento, su debut, su identidad latina compartida y la conexión que están desarrollando con seguidores de todo el mundo.

Durante el encuentro, también compartirán experiencias personales, explorarán el proceso creativo detrás de sus canciones y ofrecerán pistas sobre sus próximos pasos.

El evento tendrá lugar en el renovado teatro Bennack del Museo Paley, equipado con tecnología de sonido inmersivo Dolby Atmos.

Notes for Notes: inspiración para la próxima generación de músicos

El Paley Center también anunció una nueva colaboración con Notes for Notes, organización dedicada al desarrollo de jóvenes a través de la música, para ofrecer a estudiantes de secundaria la oportunidad de transformar su interés musical en proyectos propios.

El programa incluirá una serie de tres talleres en el Museo Paley, durante los cuales los participantes crearán y producirán música original junto a profesionales de la industria. La experiencia les permitirá adquirir conocimientos prácticos y explorar distintas oportunidades profesionales en el sector musical.

La iniciativa busca acercar a los jóvenes a las herramientas, la orientación y los colaboradores necesarios para desarrollar su propio sonido y creatividad. Los talleres se realizarán los sábados 7, 14 y 21 de noviembre. Además, el museo ofrecerá otra serie los sábados 6, 13 y 20 de marzo de 2027. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.

Southern Rounds: Nashville llega a Nueva York

El jueves 29 de octubre, el Museo Paley presentará una nueva edición de Southern Rounds: Bringing Nashville to New York!, una serie musical que lleva a Manhattan una muestra del talento de los compositores de Nashville, conocida como la Ciudad de la Música. El ciclo tendrá presentaciones seleccionadas hasta febrero de 2027.

La velada incluirá un concierto acústico en el teatro Bennack, con la participación de Kevin MaC, reconocido narrador de historias a través de sus canciones; Will Nance, compositor de varios éxitos que alcanzaron el número uno; Dan Tyminski, cantante, compositor y multiinstrumentista de bluegrass ganador de 14 premios Grammy; y Steve Williams, autor de dos canciones que llegaron al número uno, cuatro discos de oro y candidato a un premio Dove, cuyas composiciones han sido grabadas por artistas como George Strait, Blake Shelton, The Oak Ridge Boys y Craig Morgan.

Antes del concierto, Kevin MaC impartirá una clase magistral de composición que ofrecerá al público una mirada al proceso creativo detrás de las canciones que conectan con audiencias de todo el mundo.

La serie continuará el miércoles 11 de noviembre con otra velada dedicada a la composición y la música en vivo. Participarán Wyatt Durette, cofundador de Southern Rounds y compositor galardonado con 17 éxitos número uno; Tyler Reeve, autor de famosas canciones; y Sonia Leigh, artista y compositora cuya música combina Americana, country, rock y soul.

Las siguientes presentaciones de Southern Rounds están programadas para el viernes 11 de diciembre, el jueves 28 de enero de 2027 y el jueves 18 de febrero de 2027. Los artistas participantes se anunciarán próximamente. Las entradas para las próximas fechas ya están a la venta.

Para obtener más información sobre las actividades y las entradas, se puede visitar paleymuseum.org.