Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 21 de octubre

¿Cómo deberías prepararte para salir por las calles de Nueva York este miércoles? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY variarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a percibir será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:13 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:07 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 64 grados Fahrenheit (7 y 18 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.