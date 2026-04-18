Pagas más de $4,000 al año por tu seguro y esta es la razón que casi nadie te explica

Nueva York es uno de los estados donde el costo del seguro de auto es más elevado en todo el país, con un monto promedio que supera los $4,000 al año.

Según datos del gobierno estatal al 2 de febrero del 2026, los neoyorquinos pagan en promedio $1,500 más al año que el resto del país para asegurar sus vehículos. El motivo, un fraude organizado que creció 80% entre 2020 y 2025.

Para revertir esta situación, tanto los altos costos como la incidencia de fraudes, la gobernadora Kathy Hochul impulsó este año una reforma, pero enfrenta una batalla política que hasta hoy tiene paralizado el presupuesto estatal.

El número que explica el costo exorbitante en la factura de tu seguro

El costo de los seguros en Nueva York no es el más caro del país por casualidad. Las primas de seguro están 52% por encima del promedio nacional, según un informe de la Partnership for New York City publicado en septiembre de 2025. En Brooklyn, la cobertura completa puede superar los $6,700 anuales, según Kathryn Wylde, presidenta de dicha organización.

Para los conductores con ingresos limitados, muchos de ellos hispanos que dependen del auto para trabajar o hacer sus actividades cotidianas, estas cifras comprometen la estabilidad financiera de sus familias para pagar otros rubros importantes como la renta.

Accidentes que no fueron accidentes

Uno de los factores principales de estos costos es el denominado sistema de seguro sin culpa (no-fault), que obliga a las aseguradoras a pagar los gastos médicos de cualquier persona involucrada en un accidente, independientemente de quién fue el responsable.

Ese sistema, diseñado para proteger a las víctimas, fue convertido en una máquina para hacer dinero ilegal. Según datos del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), en 2025 se reportaron 43,811 casos sospechosos de fraude vehicular, un aumento del 80% respecto a 2020.

En un solo año se registraron casi 1,700 accidentes intencionales, el segundo número más alto de todo el país.

El más reciente caso llegó a los tribunales federales el 1 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York arrestó a Zhan ‘Johnny’ Petrosyants, de 44 años, acusado de dirigir una red de fraude de seguros no-fault que presentó decenas de millones de dólares en reclamaciones médicas falsas entre 2018 y 2023.

La red usaba médicos corruptos, abogados y empresas fantasma para fabricar diagnósticos y cobrar indemnizaciones millonarias.

“Los esquemas de fraude no-fault aumentan los costos para todos y reducen los beneficios para los consumidores, una carga innecesaria que todos compartimos”, afirmó Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en el comunicado del arresto.

Lo que le cuesta el fraude a cada conductor

El impacto es directo y cuantificable:

El fraude y los accidentes intencionales añaden hasta $300 al año a la prima promedio de cada conductor en Nueva York

a la prima promedio de cada conductor en Nueva York Los neoyorquinos pagan $4,000 al año en promedio, contra $2,500 del promedio nacional

en promedio, contra $2,500 del promedio nacional Brooklyn registra primas de hasta $6,700 anuales , las más altas del país

, las más altas del país En 2026, Nueva York registrará uno de los cuatro mayores aumentos de tasas a nivel nacional, con un alza proyectada del 6%, según ValuePenguin

La propuesta de Hochul y la pelea en Albany

Para detener los fraudes en los seguros, la gobernadora Hochul presentó en febrero de 2026 un paquete de reformas que incluye:

Ampliar el plazo para que las aseguradoras identifiquen y denuncien fraudes

Aplicar cargos penales contra quienes planeen un accidente, aunque no sean conductores

un accidente, aunque no sean conductores Redefinir el concepto de “lesión grave” con nuevos estándares médicos para evitar litigios por lesiones menores o temporales

Limitar las indemnizaciones para conductores que sean más del 50% responsables del accidente

Obligar a las aseguradoras a explicar por escrito por qué suben las primas

por qué suben las primas Ofrecer descuentos a conductores que participen en programas de conducción segura

Are you paying too much for car insurance?



Well buckle up, because we've got a deal for you. pic.twitter.com/pYk5eKthke — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) March 18, 2026

El paquete, según la gobernadora, está diseñado para devolver a los conductores lo que el fraude les quitó.

“Los neoyorquinos trabajadores no deberían enfrentar los disparados costos del seguro de auto por culpa de actores maliciosos”, sostuvo Hochul en un acto del 17 de marzo de 2026 en Albany.

Sin embargo, la reforma enfrenta una oposición organizada. Los abogados litigantes, que cobran comisiones millonarias al llevar este tipo de demandas por accidentes, gastaron más de $1 millón en contribuciones políticas y $1.5 millones en cabildeo en 2025 para proteger el sistema actual.

El senador estatal Mike Gianaris, líder demócrata en el Senado, acusó a Hochul de defender a las compañías de seguros. Ella respondió que el dinero recibido de las aseguradoras para financiar su campaña, alrededor de $200,000 desde 2021, no influyó en su postura.

¿Por qué estos costos afectan especialmente a la comunidad hispana?

Los conductores hispanos en Nueva York están entre los más expuestos a este sistema. Muchos trabajan como choferes de aplicaciones o en industrias donde el auto es indispensable, por lo que son dependientes de una cobertura que sigue encareciéndose sin que nadie les explique por qué.

Antonio Cabrera, conocido como ‘Tuly’ y presidente del consorcio High Class, que agrupa a cientos de taxistas, “apoya la propuesta de Hochul. “Hoy [las primas] están por las nubes”, declaró Cabrera, quien considera la reforma una forma concreta de reducir costos.

También la jueza de la Corte Suprema Maureen T. Liccione, al resolver el caso ‘Integon v. Salazar-Ochoa’ en enero de 2026, donde se desmanteló una red de ocho accidentes intencionales en Queens, habló de los efectos negativos de estos fraudes:

“El fraude en seguros no es un crimen sin víctimas. Los aumentos de primas incorporan los costos del fraude, y eso daña a todos los asegurados, no solo a las compañías”, indicó.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el seguro de auto en Nueva York

¿Por qué el seguro de auto es tan caro en Nueva York?

Porque Nueva York es un estado de seguro sin culpa, lo que facilita el fraude. En 2025 se reportaron más de 43,000 casos sospechosos de fraude vehicular, un 80% más que en 2020, y cada conductor paga hasta $300 adicionales al año por ese costo.

¿Cuánto pagan en promedio los neoyorquinos por su seguro de auto?

Más de $4,000 anuales en promedio, según datos oficiales a febrero de 2026. Eso es $1,500 más que el promedio nacional. En Brooklyn, la cobertura completa puede superar los $6,700 al año.

¿Qué es el seguro no-fault y por qué genera fraude?

Es un sistema que paga gastos médicos sin determinar responsabilidades. Aunque protege a las víctimas, permite que redes organizadas fabriquen accidentes y diagnósticos falsos para cobrar indemnizaciones millonarias.

¿Qué propone la gobernadora Hochul para reducir los costos?

Reformas que incluyen sanciones penales para organizadores de fraudes, nuevos estándares médicos para definir “lesión grave”, limitar indemnizaciones por accidentes donde el conductor sea principalmente responsable y obligar a las aseguradoras a explicar sus aumentos de prima.

¿Cuándo entraría en vigor la reforma?

Depende de las negociaciones del presupuesto estatal 2026-2027, aún paralizado al 18 de abril de 2026 por la disputa entre la gobernadora y líderes legisladores vinculados con el gremio de abogados litigantes.

Conclusión

Cada mes que Albany no resuelve esta disputa, los neoyorquinos siguen pagando el precio de un sistema roto. El fraude ya no es un problema abstracto de las aseguradoras: es una transferencia invisible de dinero que sale del bolsillo de los conductores honestos y termina en poder de redes criminales y despachos legales.

Si la reforma de Hochul no prospera, no se trata solo de un fracaso legislativo, es una señal de que el lobby tiene más poder en Albany que los millones de conductores que pagan la cuenta.

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