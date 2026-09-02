¿Por qué cada vez es más difícil encontrar un carro nuevo por menos de $25,000?

Comprar un auto nuevo por menos de $25,000 dólares es una posibilidad a punto de desaparecer para las familias hispanas en Estados Unidos. Según datos de Cox Automotive, el número de modelos disponibles por debajo de ese precio cayó de 36 opciones en 2017 a apenas cuatro o cinco en 2026, mientras el precio promedio de un auto nuevo alcanzó los $49,855 dólares en julio, de acuerdo con Kelley Blue Book.

Como consecuencia directa, las personas que antes buscaban un sedán económico para ir al trabajo hoy tendrían que obligarse a contraer una deuda mayor, extender el plazo de un crédito o conformarse con un vehículo usado, cuyos precios también se han mantenido elevados.

Además, ya no hay vehículos nuevos en Estados Unidos con un precio inicial inferior a $20,000 dólares, otra señal de cuánto se ha reducido el segmento económico. Nissan canceló su último modelo bajo ese umbral a finales de 2025

Y la situación podría empeorar. Fabricantes extranjeros advirtieron que algunos de sus modelos más baratos podrían desaparecer del mercado estadounidense si cambian las condiciones comerciales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que dejaría a los compradores con presupuestos ajustados con todavía menos alternativas.

Por qué el carro barato está en extinción

El vendedor Bob Kain, de una concesionaria familiar dijo para la CNN que, recordaba claramente la primera vez que vio un vehículo de lujo etiquetado en $25,000 dólares; hoy esa cifra apenas alcanza para comprar el modelo más austero del mercado.

De acuerdo con Cox Automotive, los fabricantes decidieron que la gama baja del mercado ya no es negocio rentable, pues los márgenes de ganancia de estos segmentos son mucho menores que en camionetas y SUV.

Por ello, las automotrices priorizan producir vehículos más grandes y caros, donde obtienen mayores utilidades, sobre los modelos que antes servían a estudiantes, trabajadores y familias de ingresos limitados.

Lo que puedes hacer hoy para obtener un auto nuevo de bajo costo

Para quienes buscan una buena alternativa de auto nuevo de bajo costo, los especialistas de MoneyGeek recomiendan comparar el precio de “salida” (out-the-door), que incluye impuestos y cargos, antes de cerrar cualquier trato, y solicitar cotización de al menos dos prestamistas distintos para evitar tasas infladas por el dealer.

También conviene esperar la transición de modelo-año, entre finales de julio y mediados de septiembre, cuando los concesionarios suelen ofrecer descuentos para vaciar el inventario del año anterior. Actuar en esa ventana puede convertirse en un ahorro real de cientos o miles de dólares frente a comprar en otro momento del año.

Los aranceles amenazan con desaparecer las últimas opciones baratas

Marcas como Nissan, Hyundai y Toyota advirtieron que podrían sacar del mercado estadounidense sus modelos de entrada si no se renueva el T-MEC o si este se debilita significativamente, según reportó The Wall Street Journal. Argumentan que los aranceles ya han vuelto no rentable producir autos económicos para el mercado estadounidense.

Sin embargo, el presidente Trump anunció que impondrá un arancel del 50% a los vehículos, camiones, autopartes y acero provenientes de Canadá a partir del 1 de enero de 2027, tras el colapso de las negociaciones comerciales entre ambos países a finales de agosto. El arancel actual sobre autos canadienses es del 25%, y un funcionario de la industria calificó el aumento como un escenario ‘cataclísmico’ para el sector.”

Qué modelos siguen disponibles por menos de $25,000

Pese a la tendencia decreciente, todavía existen algunas opciones accesibles para quien busca comprar hoy:

Kia K4 LX : $23,535 dólares

: $23,535 dólares Nissan Sentra S : $23,845 dólares

: $23,845 dólares Hyundai Elantra SE : $24,120 dólares

: $24,120 dólares Toyota Corolla LE : $24,420 dólares

: $24,420 dólares Honda Civic LX : $24,695 dólares

: $24,695 dólares Hyundai Venue y Kia Soul: ambos alrededor de $20,500 dólares, aunque son crossovers subcompactos, no sedanes tradicionales

El impacto que sienten las familias hispanas

Para muchas familias de recursos limitados, la diferencia entre pagar $22,000 o $50,000 dólares por un vehículo representa tener una mensualidad manejable o comprometerse para liquidar una deuda por seis o siete años. Esto podría dejar fuera del mercado a comunidades donde el auto es indispensable para llegar al trabajo, ya que no siempre existe transporte público confiable.

En marzo de 2026 los 20 modelos más vendidos del país promediaban $42,149 dólares, unos $7,300 dólares menos que la cifra general de la industria, lo que sugiere que aún hay margen para encontrar opciones más razonables en los segmentos de modelos populares en lugar de vehículos de lujo o camionetas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la escasez de autos nuevos que cuesten menos de $25,000

¿Existe algún auto nuevo por menos de $20,000 dólares en EE.UU.?

No. En 2026 ningún vehículo nuevo vendido en EE.UU. arranca por debajo de $20,000 dólares; los más económicos, como el Kia Soul y el Hyundai Venue, rondan los $20,500 dólares.

¿Por qué los autos económicos están desapareciendo del mercado?

Los fabricantes obtienen márgenes de ganancia mucho menores en los modelos baratos, por lo que han priorizado producir SUV, camionetas y vehículos de lujo, donde las ganancias son mayores.

¿Cuál es el precio promedio de un auto nuevo en 2026?

El precio promedio de transacción alcanzó los $49,855 dólares en julio de 2026, según Kelley Blue Book, cerca del récord histórico de $50,326 dólares registrado en diciembre pasado.

¿Qué puede hacer un comprador para pagar menos por su próximo auto?

Comparar el precio de salida entre concesionarios, pre-calificar con al menos dos prestamistas y esperar la transición de modelo-año, entre julio y septiembre, cuando hay mejores descuentos.

Conclusión

Si las armadoras mantienen la tendencia y retiran los pocos modelos que aún cuestan menos de $25,000 dólares, las familias de ingresos limitados quedarán prácticamente sin alternativas para adquirir autos nuevos, para conformarse con modelos usados o hacia préstamos más largos y costosos.

La decisión sobre el futuro del T-MEC, que se negocia en los próximos meses, podría determinar si esa puerta se cierra por completo en los primeros meses de 2027.

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