Los recortes de Trump les pasan factura a las familias más vulnerables de Nueva Jersey 

Los recortes del presidente Trump ya se sienten tanto en la mesa como en los consultorios médicos y cada vez generan más caos.

Quienes dependen de Medicaid (NJ FamilyCare) y de los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) empiezan a perder ayudas esenciales y la presión recae sobre las familias, los empleados estatales y de los condados, y los grupos comunitarios que tienen que lidiar con las consecuencias.

Los recortes de Trump están quitando cobertura médica y asistencia nutricional a personas que, antes de los recortes, cumplían los requisitos legales para acceder a estos programas. Para quienes sigan cumpliéndolos, las nuevas normas traerán más papeleo, más verificaciones y más riesgos de retrasos y rechazos.

Por esta razón, es imperativo que los residentes respondan de inmediato a cualquier carta del Departamento de Servicios Humanos para ayudarle a mantener su elegibilidad. Una carta sin contestar podría costarle su cobertura de salud.

El golpe es especialmente duro para aquellos residentes que viven legalmente en el estado pero que aún no han alcanzado la ciudadanía. Muchos son personas que escaparon de circunstancias extremas, a quienes recibimos con los brazos abiertos cuando comenzaron a reconstruir sus vidas aquí. Ahora, se enfrentan a la pérdida de una asistencia fundamental que ayudó a hacer posible esa reconstrucción.

Entre los afectados se encuentran víctimas de violencia doméstica, sobrevivientes de la trata de personas, refugiados, asilados y otras personas que residen legalmente en Estados Unidos. Estas personas son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase y amigos.

Algunos inmigrantes que residen legalmente y que han tenido derecho a estos programas de salud durante décadas ya no son elegibles para Medicaid. Muchos de ellos han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años, sustentando a sus familias, pagando sus impuestos, integrándose a nuestras comunidades y fortaleciendo nuestra economía.

Además, a partir de enero, las nuevas normas de Trump también eliminarán los subsidios federales de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio para este grupo, lo que hace que la cobertura de salud a través del mercado de Get Covered New Jersey sea menos accesible y, para algunos, incluso inalcanzable.

El impacto va más allá de afectar solo a las comunidades inmigrantes. En total, Nueva Jersey estima que más de 300,000 residentes podrían perder la cobertura de Medicaid debido a los recortes de Trump que ascienden a un billón de dólares.

Las nuevas normas también restringen la elegibilidad para el SNAP de los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país, lo que deja sin beneficios a muchos sobrevivientes de la trata de personas, refugiados, asilados y otras personas que antes reunían los requisitos. Las personas con un estatus legal que no son ciudadanos y que reciben SNAP se verán afectados al renovar sus beneficios. Las estimaciones federales indican que cada mes, aproximadamente 1,800 residentes de Nueva Jersey que están en esta categoría perderán su elegibilidad. Otros 47,000 residentes podrían perder su elegibilidad cada mes en la próxima década.

Aunque no podemos revertir el daño causado por estas políticas federales, la administración Sherrill está haciendo todo lo que está a su alcance para proteger a sus residentes de las acciones que vienen desde Washington. Estamos ayudando a nuestros residentes que cumplen los requisitos a mantener su cobertura de salud. Para aquellos que han perdido su cobertura los estamos conectando con otras alternativas, entre ellas Get Covered New Jersey y los centros de salud calificados a nivel federal que brindan atención sin importar la capacidad de pago o el estatus migratorio.

Los beneficiarios de Medicaid que reciban una carta de rechazo basada en su estatus migratorio deben comunicarse con nosotros si creen que aún cumplen con los requisitos de elegibilidad o si necesitan ayuda para pagar facturas médicas anteriores al 1 de octubre. También deben saber que existen opciones de atención médica gratuita. El Departamento de Salud lanzó un portal de internet para ayudar a las personas a encontrar un centro de salud a bajo costo o clínicas de salud gratuitas.

Esta no fue decisión de Nueva Jersey: estos cambios fueron impuestos por el gobierno federal, y ahora debemos trabajar para mitigar el daño, ya que nuestras familias más vulnerables son quienes sufren las consecuencias.

Stephen Cha es el comisionado del Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey, y Raynard E. Washington es el comisionado del Departamento de Salud de Nueva Jersey.