Trump vs Nueva York: gobierno federal restaura fondos para Metro de 2da Av tras demanda de MTA

La administración Trump acordó ayer reanudar la financiación de la expansión del Metro en la 2da Avenida de Manhattan después de que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) presentara una demanda el mes pasado.

Las autoridades federales enviaron una carta ayer horas antes de su comparecencia prevista ante el Tribunal de Reclamaciones Federales en Washington DC para presentar sus argumentos orales ante el juez Philip S. Hadji, detalló Daily News.

El Departamento de Transporte (DOT) declaró el jueves, en el documento presentado ante el tribunal federal que había concluido su revisión del proyecto de la línea del Metro de la 2da Av de NYC y que comenzará nuevamente a reembolsar a los funcionarios estatales de transporte los costos de construcción, reportó NBC News.

Janno Lieber, director ejecutivo de la MTA, afirmó que este cambio de postura significa que pronto llegará una «justicia en el transporte largamente esperada» a los barrios situados en la zona norte de Manhattan. El proyecto del Metro de la 2da Avenida consiste en la construcción de nuevas estaciones en dirección norte a lo largo del Upper East Side de Manhattan, extendiendo así el servicio subterráneo a algunas zonas del barrio Harlem. «No deberían haber hecho falta siete meses ni una demanda judicial para llegar a este punto», declaró Lieber en un comunicado.

El DOT señaló que el acuerdo implica que los «dólares ganados con tanto esfuerzo» de los contribuyentes «no financiarán iniciativas inconstitucionales de DEI», en referencia a los principios de diversidad, equidad e inclusión. La administración argumentó que la aplicación de los principios DEI ha provocado un drástico aumento de los costos en los proyectos federales y que esa práctica es inconstitucional. «Siempre se ha tratado de asegurar el mejor acuerdo para el contribuyente estadounidense y de garantizar que sus dólares se gasten de manera eficiente y justa», afirmó la agencia en un comunicado.

El mes pasado la MTA demandó al gobierno federal por retener unos $58 millones de dólares en fondos prometidos para la expansión del Metro de la 2da Avenida de Manhattan, un proyecto que lleva un siglo gestándose.

Esa demanda surgió tras una disputa similar por la financiación del proyecto del túnel del río Hudson, conocido como Gateway, para el cual el gobierno federal había prometido más de $11 mil millones de dólares. En febrero una jueza federal impidió que la administración Trump retuviera más de $200 millones de dólares de ese proyecto. El DOT liberó el dinero, además de otros $50 millones que se adeudaban, pero no sin antes de que el déficit presupuestario obligara a los planificadores a detener las obras durante más de una semana y a despedir a cerca de 1,000 trabajadores sindicalizados.

La administración Trump había suspendido los fondos en octubre, al mismo tiempo que presionaba a Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado y demócrata por Nueva York, para que pusiera fin al cierre del gobierno.

El DOT había informado a la MTA que la financiación del Metro se había retrasado debido a una revisión de los criterios de la Autoridad, basados ​​en la raza y el sexo, para trabajar con empresas desfavorecidas. Sin embargo, la MTA afirmó haber cumplido ya con las nuevas solicitudes.

La norma, publicada en el registro federal el viernes 3 de octubre de 2025, pretendía prohibir el uso de factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE) a efectos de un programa del gobierno de Ronald Reagan creado en 1983 para apoyar contratos de grandes proyectos para pequeñas empresas “en desventaja” social o económica.