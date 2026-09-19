Medicare 2027: deducible de medicamentos aumentará $85; conoce los cambios más relevantes

Los beneficiarios con cobertura de medicamentos de Medicare podrían enfrentar costos más altos durante 2027: el deducible máximo de la Parte D aumentará $85, hasta $700, mientras el límite anual de gastos de bolsillo subirá $300, hasta $2,400. Estos son los ajustes que más de 70 millones de afiliados deben considerar para el periodo de inscripción abierta, que comenzará el 15 de octubre de 2026.

Otros cambios importantes son: el deducible máximo de la Parte D aumentará de $615 a $700, un incremento de casi 14%. Además, el límite anual de gastos de bolsillo en medicamentos cubiertos pasará de $2,100 a $2,400, un cambio que puede elevar el desembolso de los pacientes que requieren tratamientos costosos.

La medida más importante para prepararte ante estos cambios es revisar el Aviso Anual de Cambios que cada plan debe enviar y comparar cobertura, farmacias, médicos y costos. Medicare recomienda iniciar esa revisión desde el 1 de octubre de 2026, antes de que el periodo para cambiar de plan termine el 7 de diciembre.

El deducible subirá casi 14%

El deducible de la Parte D es la cantidad que una persona tiene que pagar por sus recetas antes de que el plan comience a cubrir una parte del gasto. En 2027, ningún plan podrá fijarlo por encima de $700, aunque algunas aseguradoras ofrecerán deducibles menores o incluso de $0.

Después de cubrir el deducible, los afiliados generalmente pagarán 25% del costo de los medicamentos hasta alcanzar el límite anual. El manual oficial confirma: “En 2027, los gastos de su bolsillo por medicamentos cubiertos por la Parte D estarán limitados a $2,400”. Después de esa cifra, ya no habrá pagos por recetas cubiertas durante el resto del año.

El límite anual será $300 mayor que en 2026, aunque el gasto adicional dependerá de los medicamentos y del plan de cada afiliado. Para jubilados con ingresos fijos, esa diferencia puede impactar directamente en el presupuesto destinado a alimentos, renta, servicios públicos o transporte.

Las primas aún pueden cambiar

Además de estos ajustes, Yahoo Finance proyecta que la prima estándar de la Parte B podría subir $6.60 mensuales, de $202.90 en 2026 a aproximadamente $209.50 en 2027. El deducible anual de esa cobertura médica podría aumentar desde $283 hasta un rango de $292 a $310, pero los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) todavía deben confirmar esos montos.

La advertencia es importante: “Los montos para las primas, costos de medicamentos y límites de ingresos para 2027 no estaban disponibles al momento de impresión”, indica el manual ‘Medicare y Usted 2027’. Por ello, las cifras de la Parte B deben considerar proyecciones hasta el anuncio federal definitivo.

Medicare Advantage podría cambiar

Como afiliado de Medicare Advantage tampoco debes asumir que tu plan actual continuará igual. Algunas aseguradoras pueden reducir beneficios, modificar redes médicas, retirar productos de determinados condados o cambiar la forma en que cubren medicamentos debido al aumento de costos.

“Muchas personas necesitarán revisar activamente sus opciones durante el periodo anual de inscripción, en lugar de asumir que su plan actual continuará sin cambios”, señaló Josh Schultz, director de asuntos gubernamentales de Softheon, a Yahoo Finance.

Una prima mensual de $0 tampoco garantiza que el plan sea el más barato. Los copagos, autorizaciones previas, hospitales fuera de la red y medicamentos colocados en categorías más costosas pueden elevar considerablemente el desembolso anual.

Quince medicamentos tendrán descuentos

A partir del 1 de enero de 2027, entrarán en vigor precios negociados por Medicare para 15 medicamentos de alto costo. La lista incluye Ozempic, Rybelsus y Wegovy; también Xtandi, Ibrance, Linzess, Otezla, Vraylar, Tradjenta y otros tratamientos utilizados contra diabetes, cáncer y enfermedades crónicas.

“Los siguientes 15 medicamentos entrarán en vigor el 1 de enero de 2027”, confirma Medicare. CMS estima que los precios negociados representarían un ahorro neto de 44%, equivalente a $12,000 millones, frente al gasto considerado durante la negociación, aunque el ahorro individual dependerá del plan y del copago asignado.

El precio menor no significa que todos pagarán automáticamente menos en la farmacia. El formulario del plan, la categoría del medicamento, la red de farmacias y las reglas de autorización previa seguirán determinando el costo final.

Qué revisar antes del 15 de octubre

Antes de renovar automáticamente la cobertura, Medicare recomienda comparar las opciones disponibles en Medicare.gov/plan-compare o solicitar orientación gratuita al Programa Estatal de Asistencia con el Seguro Médico, conocido como SHIP.

Confirmar que médicos y hospitales permanezcan dentro de la red

permanezcan dentro de la red Revisar cada receta, su categoría, copago y requisitos de autorización

Comparar el costo anual total , no solamente la prima mensual

, no solamente la prima mensual Verificar si la farmacia habitual continúa siendo preferida

Considerar el límite de gastos médicos y de medicamentos

Llamar al 1-800-MEDICARE para recibir asistencia oficial en español

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los cambios para Medicare 2027

¿Cuándo es la inscripción abierta de Medicare para 2027?

Será del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2026. Los cambios seleccionados comenzarán el 1 de enero de 2027.

¿Cuál será el deducible máximo de la Parte D?

El máximo será de $700, frente a $615 en 2026. Algunos planes podrán establecer una cantidad menor.

¿Cuál será el límite de gastos en medicamentos?

El límite anual será de $2,400. Una vez alcanzado, como beneficiario, no pagarás por medicamentos cubiertos durante el resto de 2027.

¿Las primas de la Parte B ya son definitivas?

No. La cifra de $209.50 es una proyección y Medicare publicará los costos definitivos durante el otoño de 2026.

¿Qué ocurre si desaparece un plan Medicare Advantage?

Debes seleccionar otra cobertura disponible en tu zona o regresar a Medicare Original, considerando por separado un plan de medicamentos y, si corresponde, una póliza Medigap.

Conclusión

La renovación automática de tu programa Medicare puede convertirse en una decisión costosa en 2027. Con deducibles más altos, posibles retiros de planes y cambios en redes médicas, esperar hasta diciembre puede dejarte poco tiempo para corregir errores; revisar recetas y proveedores desde octubre puede evitar facturas inesperadas durante todo el próximo año.

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