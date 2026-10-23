Nueva York: el tiempo para hoy viernes 23 de octubre

¿Cómo vestirte para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de máxima y los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:16 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:04 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 45 y los 59 grados Fahrenheit (7 y 15ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.