Ric Flair, leyenda de la WWE, hospitalizado tras desplomarse a la salida de un bar en Florida

Ric Flair, cuyo nombre real es Richard Morgan Fliehr, la leyenda de la lucha libre profesional de 77 años, fue trasladado de urgencia a un hospital de Tampa, Florida, después de sufrir una caída a la salida de un bar.

El excampeón mundial se desplomó en las inmediaciones del local, se cortó la cabeza y el ojo, y fue cargado en una ambulancia con sangrado visible en la cara.

Ric Flair was taken to the hospital after he fell outside a restaurant in Florida on Friday. pic.twitter.com/2OPrugAKz6 — TMZ (@TMZ) October 23, 2026

El episodio ocurrió apenas horas después de que el propio Flair informara a sus seguidores sobre un coágulo de sangre en una de sus piernas que le impedía viajar. El servicio de bomberos y rescate de Tampa (Tampa Fire Rescue) confirmó a Fox News Digital y OutKick que atendió a un hombre adulto que sufrió una caída frente al establecimiento y que fue trasladado a un hospital local.

Sin embargo, la entidad no identificó al paciente y señaló que no podía proporcionar datos particulares debido a las normas de privacidad médica.

Se golpeó la cara

De acuerdo con fuentes con conocimiento directo consultadas por TMZ, Flair se encontraba en el restaurante Wagamama, en Tampa, cuando se levantó de la barra, dejó su teléfono y su bebida y cruzó la calle. Ya en el exterior, cayó de forma repentina y se golpeó la cara. Una fotografía obtenida por el medio muestra al personal de emergencias reunido alrededor del exluchador.

Las fuentes del portal indicaron que Flair sufrió cortes en la cabeza y en un ojo, y que este último presentaba un sangrado abundante. Existe además la posibilidad de que haya sufrido una conmoción cerebral, aunque ese extremo no ha sido confirmado de manera oficial ni por su equipo médico.

El mismo viernes, antes del incidente, Flair publicó un comunicado en la red social X y en Instagram en el que anunció que no podría asistir a la Washington State Horror Con, una convención de fanáticos programada en Seattle. En el mensaje, se disculpó con su agente, Steve Solomon, con los organizadores del evento y con los asistentes.

Explicó que sus médicos le habían restringido los viajes a un máximo de tres o cuatro horas, un rango que dejaba fuera a la ciudad del estado de Washington.

“Los coágulos de sangre son extremadamente serios y pueden poner en riesgo la vida”, escribió Flair en su publicación, donde también mencionó el caso del mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, quien enfrentó complicaciones con coágulos en los pulmones. El excampeón añadió que tenía previsto someterse a un procedimiento para extirpar la vena afectada, lo cual, según sus doctores, le permitiría retomar los viajes con mayor normalidad.

I Want To Sincerely Apologize To My Agent, Steve Solomon, Washington State Horror Con @wahorrorcon, @bigeventny, And Especially All My Fans In Seattle For Having To Cancel My Scheduled Appearance.



Unfortunately, I Am Dealing With A Blood Clot In My Leg, And My Doctors Have? — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) October 23, 2026

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