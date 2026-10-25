El Real Madrid ganó 2-1 en El Clásico ante el Barcelona

El Real Madrid resucitó la pelea por el título de LaLiga EA Sports este domingo tras imponerse por 1-2 al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou en el gran Clásico de la décima jornada.

Con un doblete de Kylian Mbappé, el equipo dirigido por José Mourinho apretó la parte alta de la tabla de posiciones, dejando al conjunto azulgrana en el liderato con 27 puntos, acechado por el Atlético de Madrid (25) y la propia entidad merengue (24).

El planteamiento de Mourinho desactivó los circuitos de juego azulgranas en el primer acto mediante una presión alta y transiciones rápidas. El premio para la visita llegó al minuto 41 cuando un despeje defectuoso de Gerard Martín rebotó en Mbappé para colar el balón en las redes de la portería local.

Tras la reanudación, el Barcelona dio un paso al frente y logró la igualdad al 61′ gracias a un remate de Raphinha a pase de Pedri. A partir de allí, Andriy Lunin se vistió de héroe bajo los tres palos para frenar la remontada del Barça, que sometió a los blancos en varias fases del complemento.

Cuando el dominio culé presagiaba el triunfo local, el talento individual del Real Madrid decidió el choque a dos minutos del final. Una genialidad en ruleta de Jude Bellingham abrió el campo para Eduardo Camavinga, quien firmó un autopase sublime ante Pau Cubarsí antes de ceder el balón a Mbappé para que empujara a puerta vacía su segundo tanto de la tarde y sellara un golpe de autoridad decisivo antes de la gala del Balón de Oro en Londres.

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