El tiempo de hoy en Nueva York para este domingo 25 de octubre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir a las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 1.24 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:18 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:01 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 70 grados Fahrenheit (11 y 21 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.