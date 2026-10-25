Queens ofrece apartamentos por lotería desde $1,842: cómo aplicar antes del 10 de noviembre

La convocatoria de DOMI, en Long Island City, incluye estudios y apartamentos de hasta tres habitaciones. Los ingresos requeridos cambian según la unidad y el tamaño del hogar.

Buscar vivienda en Nueva York exige mirar dos cifras al mismo tiempo: la renta que se puede pagar y los ingresos que pide cada convocatoria. Una lotería en Long Island City ofrece una nueva posibilidad para noviembre, aunque sus apartamentos están destinados a hogares con presupuestos muy diferentes.

El desarrollo DOMI, ubicado en 29-24 40th Avenue, Queens, ofrece 57 apartamentos, con alquileres mensuales entre $1,842 y $5,200, según la información del agente comercializador Reside New York. El rango general de hogares admitidos es de una a siete personas, dependiendo del tipo de unidad.

La fecha límite anunciada para presentar la solicitud es el 10 de noviembre de 2026. La convocatoria corresponde a la lotería 7693 de NYC Housing Connect.

Cuáles son los apartamentos con las rentas más bajas

Las opciones de menor precio son 14 estudios por $1,842 mensuales y cinco apartamentos de una habitación por $1,962. Están dirigidas al segmento del 70% del Ingreso Medio del Área, conocido como AMI.

Las otras 38 unidades corresponden al segmento del 130% del AMI y tienen rentas más elevadas. Por eso, el precio “desde $1,842” no describe a todos los apartamentos ni significa que cualquier hogar que cumpla el rango general pueda obtener esa renta.

Tener los documentos organizados facilita responder a los requerimientos. Crédito: Impremedia

Puedes ver: Manhattan: 162 apartamentos desde $1,056, con cierre el 17 de noviembre

Qué revisar además del alquiler

La información publicada sobre el edificio incluye lavadora y secadora en las unidades, gimnasio, espacio de trabajo compartido y terraza. También señala que los residentes pagan la electricidad, incluida la utilizada para cocinar y calefaccionar. Conviene comprobar qué servicios y amenidades pueden tener cargos adicionales.

El presupuesto debe contemplar esos gastos. Una renta que parece encajar puede exigir otra evaluación cuando se suman los servicios.

Cómo aplicar a la lotería de DOMI

La solicitud se realiza mediante la ficha oficial de DOMI en NYC Housing Connect.nPara postularte:

Crea una cuenta o inicia sesión en Housing Connect. Actualiza los integrantes y los ingresos de tu hogar. Busca DOMI o la lotería 7693. Comprueba ingresos, ocupación, requisitos y fecha de cierre. Completa la solicitud antes del plazo.

ACCESS NYC recomienda revisar los requisitos de cada unidad y mantener el perfil actualizado mientras se espera una respuesta. El proceso puede tardar varios meses.

Aplicar no garantiza recibir un apartamento. Después del cierre, las solicitudes se seleccionan para revisión mediante un proceso de lotería y se verifica la elegibilidad. Housing Connect tampoco respalda servicios privados que cobran o prometen influir en la selección.

Puedes ver: Bronx: 227 apartamentos desde $1,936, con cierre el 6 de noviembre

Dónde conseguir ayuda con la solicitud

Si tienes dudas sobre los ingresos o la documentación, la ciudad ofrece asistencia mediante Housing Ambassadors y asesoramiento financiero gratuito a través de Ready to Rent.

Si tu solicitud avanza, pueden pedir comprobantes de ingresos, información bancaria, identificaciones e historial de pago de renta o verificación crediticia. Tener esos documentos organizados facilita responder a los requerimientos.

Sigue leyendo:

Qué es el AMI y cómo saber si calificas para una vivienda en Nueva York

Cuánto debes ganar en 2026 para aplicar a apartamentos baratos en NYC

Abre nueva lotería de apartamentos económicos en Manhattan: así puedes aplicar en Forte Living